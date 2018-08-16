Міністерство культури оновило "чорний список": Захар Прилепін тепер під забороною в Україні

Компанію йому склали ще три письменника
Міністерство культури оновило "чорний список" відомих діячів, які представляють загрозу для української національної безпеки. Оновлений список опублікували на офіційному сайт міністерства.
У серпні список поповнився чотирма новими прізвищами. Згідно з оновленим списком, до нього увійшли російські письменники Захар Прилепін, Олександр Тамоников і Олександр Широкорад. А також в перелік увійшов російськомовний письменник, історик та політик з України Лев Вершинін.
Список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. На даний момент у списку вже 138 осіб.
Раніше, в червні, цей список поповнили сім російських діячів культури. До переліку потрапив співак Олександр Миньков (Олександр Маршал), репер Гуф (Олексій Долматов) і співачка Лариса Доліна.
Відомо, що Захар Прилепін вже прокоментував рішення Міністерства культури України внести його в "чорний список".
"В Україні два роки вже існує проти мене кримінальна справу за фактом створення незаконних збройних формувань, тероризму і сепаратизму. Що сайт Мінкульту може змінити? Нічого я з цього приводу не відчуваю, тільки подив, що Мінкульт так довго розмірковував", – заявив він в ефірі радіо "Говорить Москва".
До речі, раніше ми писали про те, що російський письменник відкрито заявив про свою "роботу" на Донбасі.
А також повідомляли про те, що Захар Прилепін заявив про окупацію всієї України.
Відео: РБК-Україна