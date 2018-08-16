Министерство культуры обновило "черный список": Захар Прилепин теперь под запретом в Украине

Коллаж РБК-Украина

Компанию ему составили еще три писателя

Министерство культуры обновило "черный список" известных деятелей, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности. Обновленный список опубликовали на официальном сайте министерства.

В августе список пополнился четырьмя новыми фамилиями. Согласно обновленному списку, в него вошли российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад. А также в перечень вошел русскоязычный писатель, историк и политик из Украины Лев Вершинин.

Список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. На данный момент в списке уже 138 человек.

Ранее, в июне, этот список пополнили семь российских деятелей культуры. В перечень попал певец Александр Миньков (Александр Маршал), репер Гуф (Алексей Долматов) и певица Лариса Долина.

Известно, что Захар Прилепин уже прокомментировал решение Министерства культуры Украины внести его в "черный список".

"В Украине два года уже существует против меня уголовное дело по факту создания незаконных вооруженных формирований, терроризма и сепаратизма. Что сайт Минкульта может изменить? Ничего я по этому поводу не испытываю, только удивление, что Минкульт так долго размышлял", – заявил он в эфире радио "Говорит Москва".

Кстати, ранее мы писали о том, что российский писатель открыто заявил о своей "работе" на Донбассе.

А также сообщали о том, что Захар Прилепин заявил об оккупации всей Украины.

Видео: РБК-Украина