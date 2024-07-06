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Мусульманский Новый год 2024: как правильно праздновать и традиции

Суббота 06 июля 2024 20:50
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Мусульманский Новый год 2024: как правильно праздновать и традиции Когда празднуем Мусульманский Новый год 2024 (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Мусульманский Новый год, или Хиджра, знаменует начало нового года по исламскому календарю.

В 2024 году Мусульманский Новый год начнется вечером 6 июля и закончится вечером 7 июля. Это будет 1446 год хиджры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и как празднуем Мусульманский Новый год в 2024 году.

Традиции праздника

Мусульманский Новый год, или Хиджра, не праздник в привычном понимании. Это время для размышления, самооценки и постановки духовных целей на следующий год. Мусульмане используют этот период, чтобы выразить благодарность, попросить прощения у Бога и принять решение об улучшении своих отношений с Аллахом.

В отличие от григорианского, исламский календарь базируется на лунных циклах, поэтому его год короче на 11-12 дней. Поэтому дата праздника меняется каждый год. Отсчет исламского исчисления начинается с переселения пророка Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину в 622 году нашей эры. Это событие, известное как Хиджра, стало важным моментом в истории ислама.

В день Хиджи мусульмане собираются в мечетях и слушают проповеди, посвященные переселению пророка Мухаммеда. Верующие молятся Всевышнему, размышляют о своей жизни и планируют духовный путь на следующий год.

Месяц Мухаррам, с которого начинается исламский год, считается временем покаяния и богослужения. Мусульманам рекомендуется поститься в четверг, пятницу и воскресенье в течение этого месяца. Первые десять дней Мухаррама благоприятны для новых начинаний, таких как переезд, свадьба или строительство дома.

Мусульмане также не отмечают светский Новый год 1 января. В некоторых мусульманских странах празднование в этот день даже запрещено.

Особенности празднования

Мусульманский Новый год не праздничный день в традиционном смысле. Этот день не отмечается массовыми мерами, чтобы не мешать молитвам. Однако к нему тщательно готовятся, убирают квартиру и проращивают зерно пшеницы или чечевицы. На Новый год готовят традиционные мусульманские блюда, такие как баранина, сабзах, сенджед, серкех, сомак и угощают ими родных и друзей.

В канун Нового года вспоминают умерших родственников, а в день его наступления мужчины идут в мечеть слушать проповедь. С этой даты начинается долгий период обязательного строгого поста, во время которого до заката запрещается употреблять пищу и купаться. В течение месяца мусульмане должны полностью посвятить себя служению Аллаху и помогать нуждающимся.

Запрет празднования Нового года в мусульманских традициях основывается на необходимости строго соблюдать порядок дня, избегать употребления алкоголя и нарушения покоя. Подарки считаются расточительством, поскольку это может отвлекать от духовных целей и служения Аллаху.

Приветствие для близких

С искренними пожеланиями на светлый праздник Хиджры! Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом, в вашем доме всегда царит покой и счастье, а среди верных друзей вы находите наибольшее понимание и поддержку. Пусть каждый день наполнен радостью, гармонией и любовью к ближним!

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Пусть мусульманский Новый год принесет счастье, мир и благодать во все дни твои. Поздравляю с важным праздником!

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С Исламским Новым годом! Желаю, чтобы этот год был наполнен радостью, успехами и духовным ростом для тебя и твоей семьи.

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По случаю Исламского Нового года желаю тебе уверенности в каждом шаге, силы духа в решении любых задач и щедрости в сердце для помощи другим. Пусть этот год принесет только радость и счастье!

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Пусть начало нового Исламского рока будет началом новых достижений и открытий. И пусть Аллах благословляет тебя!

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Духовного управления мусульман Украины, "Ділова мова", Википедия.

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