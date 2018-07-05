"Нація нарцисів": росіяни вважають свою країну найвпливовішою в історії

Американські вчені опитали людей з усього світу про роль своєї країни в історії

Американські вчені провели дослідження і з'ясували, народ якої країни є самим самозакоханим в світі. Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що в 195 країнах світу жителі кожної з обстежених країн мали астрономічно високі оцінки своєї ролі у світовій історії.

Мешканці Швейцарії виявилися найменш нарцистичними, і вважають, що їх держава була важливою у 11,3% світових подій.

Малайці вважали, що вони сприяли 49% світової історії. Португалія заявила, що 38 відсотків і Канада - 40 відсотків.

Найбільш могутня в світі країна США виявилися в середині списку з 29,6%, позаду Перу, Болгарії та Сінгапуру.

Головним у світі нарцисом стала Росія, жителі якої в середньому вважали, що їхня країна внесла внесок у 60,8% подій світової історії.

Фото: washingtonpost.com

"На якомусь рівні можна сказати, що нарцисизм і колективна пам'ять – це погано, тому що вони можуть заохочувати расизм, націоналізм і ксенофобію. Можна запитати, навіщо мати-природа взагалі дала нам такого роду пам'ять. Але в ній є і переваги. Це те, що сприяє спільність у розумінні нашого минулого, яке лежить в основі нашої ідентичності як країни і як народу", – прокоментував результати дослідження психолог Нової школи в Нью-Йорку Вільям Херст.

Джеймс Верч, антрополог і експерт з колективної пам'яті, порівнював, як по-різному росіяни й американці розглядали свій внесок у Другу світову війну. Коли він попросив назвати найважливіші події цієї війни, американські студенти послідовно перераховували Перл-Харбор і Д-Дей. Навпаки, російські студенти назвали такі події, як Сталінградська битва і битва за Москву. Між цими групами практично не було нічого спільного.

Раніше повідомлялося, що Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018.

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