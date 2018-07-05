"Нация нарциссов": россияне считают свою страну самой влиятельной в истории

Американские ученые опросили людей со всего мира о роли своей страны в истории

Американские ученые провели исследование и выяснили, народ какой страны является самым самовлюбленным в мире. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что в 195 странах мира жители каждой из обследованных стран имели астрономически высокие оценки своей роли в мировой истории.

Жители Швейцарии оказались наименее нарцисстичными, и считают, что их государство было важным в 11,3% мировых событий.

Малайцы полагали, что они способствовали 49% мировой истории. Португалия заявила, что 38 процентов и Канада - 40 процентов.

Наиболее могущественна в мире страна США оказались в середине списка с 29,6%, позади Перу, Болгарии и Сингапура.

Главным в мире нарциссом стала Россия, жители которой в среднем считали, что их страна внесла вклад в 60,8% событий мировой истории.

Фото: washingtonpost.com

"На каком-то уровне можно сказать, что нарциссизм и коллективная память – это плохо, потому что они могут поощрять расизм, национализм и ксенофобию. Можно спросить, зачем мать-природа вообще дала нам такого рода память. Но в ней есть и преимущества. Это то, что способствует общности в понимании нашего прошлого, которое лежит в основе нашей идентичности как страны и как народа", – прокомментировал результаты исследования психолог Новой школы в Нью-Йорке Уильям Херст.

Джеймс Верч, антрополог и эксперт по коллективной памяти, сравнивал, как по-разному русские и американцы рассматривали свой вклад во Вторую мировую войну. Когда он попросил назвать самые важные события этой войны, американские студенты последовательно перечисляли Перл-Харбор и Д-Дэй. Напротив, русские студенты назвали такие события, как Сталинградская битва и битва за Москву. Между этими группами практически не было ничего общего.

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