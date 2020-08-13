Названі прості і доступні продукти, які можуть попередити карієс

Попередити карієс можна не тільки відмовившись від солодкого
Деякі доступні продукти можуть не тільки подарувати нам масу корисних речовин, але й уберегти від такої неприємної проблеми як карієс. Лікарі перерахували ці суперфуди, які очистять наліт і навіть зроблять усмішку більш білосніжною.
Фахівці кажуть, що такі прості страви, як яблука, сир, молоко, горіхи і полуниця допоможуть уберегтися від проблем з ротовою порожниною, за позбавлення від яких стоматклініки беруть захмарні гроші. Про це пише zdorovia.com.ua.
Яблука
Яблука завдяки харчовим волокнам допоможуть очистити зубну емаль від забруднень і бактерій і надовго зберегти її чистоту.
Сир та інші кисломолочні продукти
Вони нормалізують кислотно-лужний баланс порожнини рота і допомагають запобігти розвитку карієсу, а також містять фосфор і кальцій, які дуже важливі для здорової емалі зубів.
Молоко
Молоко багате вітаміном D, що допомагає організму засвоювати необхідний для зубів кальцій. Крім того в молоці є вітамін В2, який перешкоджає запаленню порожнини рота і язика, а білок казеїн захищає зуби від карієсу.
Горіхи
Горіхи допоможуть зміцнити зубну емаль, підтримають чистоти порожнини рота. А горіх кеш'ю містить антибактеріальні речовини, які захищають зуби від карієсу.
Полуниця
Ця ягода багата вітамінами, мінералами і мікроелементами, корисними для зубів і ясен. Однак експерти не рекомендують зловживати полуницею людям з підвищеною чутливістю зубів.
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