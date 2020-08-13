ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названы простые и доступные продукты, которые могут предупредить кариес

Четверг 13 августа 2020 18:10
Названы простые и доступные продукты, которые могут предупредить кариес
Как предупредить кариес (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Предупредить кариес можно не только отказавшись от сладкого

Некоторые доступные продукты могут не только подарить нам массу полезных веществ, но и уберечь от такой неприятной проблемы как кариес. Врачи перечислили эти суперфуды, которые очистят налет и даже сделают улыбку белоснежнее.

Специалисты говорят, что такие простые продукты, как яблоки, творог, молоко, орехи и клубника помогут уберечься от проблем с ротовой полостью, за избавление от которых стоматклиники берут заоблачные деньги. Об этом пишет zdorovia.com.ua.

Яблоки

Яблоки благодаря пищевым волокнам помогут очистить зубную эмаль от загрязнений и бактерий и надолго сохранить ее чистоту.

Творог и другие кисломолочные продукты

Они нормализуют кислотно-щелочной баланс полости рта и помогают предотвратить развитие кариеса, а также содержат фосфор и кальций, которые очень важны для здоровой эмали зубов.

Молоко

Молоко богато витамином D, что помогает организму усваивать необходимый для зубов кальций. Кроме того в молоке есть витамин В2, который препятствует воспалению полости рта и языка, а белок казеин защитит зубы от кариеса.

Орехи

Орехи помогут укрепить зубную эмаль, поддержат чистоту полости рта. А орех кешью содержит антибактериальные вещества, которые защищают зубы от кариеса.

Клубника

Эта ягода богата витаминами, минералами и микроэлементами, полезными для зубов и десен. Однако эксперты не рекомендуют злоупотреблять клубникой людям с повышенной чувствительностью зубов.

Ранее мы писали, про продукты, который могут продлить молодость. Причем они доступны каждому украинцу.

Также сообщалось про домашние средства, что помогут быстро снять зубную боль.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровьепродукты
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь