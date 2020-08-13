Названы простые и доступные продукты, которые могут предупредить кариес

Как предупредить кариес (коллаж: РБК-Украина)

Предупредить кариес можно не только отказавшись от сладкого

Некоторые доступные продукты могут не только подарить нам массу полезных веществ, но и уберечь от такой неприятной проблемы как кариес. Врачи перечислили эти суперфуды, которые очистят налет и даже сделают улыбку белоснежнее.

Специалисты говорят, что такие простые продукты, как яблоки, творог, молоко, орехи и клубника помогут уберечься от проблем с ротовой полостью, за избавление от которых стоматклиники берут заоблачные деньги. Об этом пишет zdorovia.com.ua.

Яблоки

Яблоки благодаря пищевым волокнам помогут очистить зубную эмаль от загрязнений и бактерий и надолго сохранить ее чистоту.

Творог и другие кисломолочные продукты

Они нормализуют кислотно-щелочной баланс полости рта и помогают предотвратить развитие кариеса, а также содержат фосфор и кальций, которые очень важны для здоровой эмали зубов.

Молоко

Молоко богато витамином D, что помогает организму усваивать необходимый для зубов кальций. Кроме того в молоке есть витамин В2, который препятствует воспалению полости рта и языка, а белок казеин защитит зубы от кариеса.

Орехи

Орехи помогут укрепить зубную эмаль, поддержат чистоту полости рта. А орех кешью содержит антибактериальные вещества, которые защищают зубы от кариеса.

Клубника

Эта ягода богата витаминами, минералами и микроэлементами, полезными для зубов и десен. Однако эксперты не рекомендуют злоупотреблять клубникой людям с повышенной чувствительностью зубов.

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