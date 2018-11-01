Трохи похолодає: синоптики попередили про погіршення погоди

Фото: Погода (Getty Images)

Температура опуститься у всіх областях України

У п'ятницю, 2 листопада в декількох областях України знизиться температура повітря і очікується невеликий дощ. Про це повідомляє УНІАН.

За даними синоптиків, у східних областях країни буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень від +10 до +12 градусів. Вночі в регіоні буде холодно, температура знизиться до +2 +6 градусів.

У південних областях очікується невелика хмарність, без опадів. Найтепліше буде в Одесі – до +18 градусів. В інших областях від +11 до +13 градусів. Вночі від +6 до +10 градусів.

У Криму без опадів, вдень +13 +15 градусів, вночі +6 +8 градусів.

На півночі України хмарно, але сухо. Вдень +10 +12 градусів, вночі +5 +7 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У західних областях синоптики прогнозують невеликий дощ. На Закарпатті повітря прогріється до +21 градуса, в інших містах регіону від +12 до +14 градусів. Вночі від +7 до +11 градусів.

В центральній частині країни без опадів, можлива невелика хмарність. Вдень +11 +13 градусів, вночі від +6 до +8 градусів.

У Києві 2 листопада без опадів, хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +10 +12 градусів, вночі буде прохолодно, від +5 до +7 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди на 2 листопада.

А також ми писали про те, що народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на перші дні листопада.

Відео: РБК-Україна