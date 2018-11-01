Немного похолодает: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Фото: Погода (Getty Images)

Температура опустится во всех областях Украины

В пятницу, 2 ноября в нескольких областях Украины понизится температура воздуха и ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает УНИАН.

По данным синоптиков, в восточных областях страны будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем от +10 до +12 градусов. Ночью в регионе будет холодно, температура опуститься до +2 +6 градусов.

В южных областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Теплее всего будет в Одессе – до +18 градусов. В остальных областях от +11 до +13 градусов. Ночью от +6 до +10 градусов.

В Крыму без осадков, днем +13 +15 градусов, ночью +6 +8 градусов.

На севере Украины облачно, но сухо. Днем +10 +12 градусов, ночью +5 +7 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В западных областях синоптики прогнозируют небольшой дождь. В Закарпатье воздух прогреется до +21 градуса, в остальных городах региона от +12 до +14 градусов. Ночью от +7 до +11 градусов.

В центральной части страны без осадков, возможна небольшая облачность. Днем +11 +13 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.

В Киеве 2 ноября без осадков, облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов, ночью будет прохладно, от +5 до +7 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды на 2 ноября.

А также мы писали о том, что народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на первые дни ноября.

Видео: РБК-Украина