Немного похолодает: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Температура опустится во всех областях Украины
В пятницу, 2 ноября в нескольких областях Украины понизится температура воздуха и ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает УНИАН.
По данным синоптиков, в восточных областях страны будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем от +10 до +12 градусов. Ночью в регионе будет холодно, температура опуститься до +2 +6 градусов.
В южных областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Теплее всего будет в Одессе – до +18 градусов. В остальных областях от +11 до +13 градусов. Ночью от +6 до +10 градусов.
В Крыму без осадков, днем +13 +15 градусов, ночью +6 +8 градусов.
На севере Украины облачно, но сухо. Днем +10 +12 градусов, ночью +5 +7 градусов.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
В западных областях синоптики прогнозируют небольшой дождь. В Закарпатье воздух прогреется до +21 градуса, в остальных городах региона от +12 до +14 градусов. Ночью от +7 до +11 градусов.
В центральной части страны без осадков, возможна небольшая облачность. Днем +11 +13 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.
В Киеве 2 ноября без осадков, облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов, ночью будет прохладно, от +5 до +7 градусов.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды на 2 ноября.
А также мы писали о том, что народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на первые дни ноября.
Видео: РБК-Украина