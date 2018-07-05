"Немає електрики": пасажирський поїзд Львів - Одеса три години стоїть в полі

Пасажири скаржаться на задуху в вагонах і брак води

Пасажирський поїзд № 258 Львів - Одеса вже три години стоїть у полі під станцією Підволочиськ. Про це Styler розповіли самі очевидці.

Провідники пояснюють, що немає електрики, тому рух поки неможливо.

Пасажири скаржаться, що запас води у провідників скінчився, вентиляції немає, з вагонів людей не випускають. Від спеки і духоти рятують тільки відкриті вікна.

Все, за словами пасажирів, склад поїзда налічує 16 вагонів. В кожному - велика кількість дітей та літніх людей.

Провідники неофіційно розповідали, що за останні дні запізнилися і стояли так само майже всі потяги. Іноді затримка тривала до 6 годин. В середньому всі поїзди в Одесу приходили з запізненням 2-3 години.

"По сусідній колії проїхало кілька поїздів в протилежну сторону і один у напрямку до одеси. Ніякої інформації не дають. Провідники просто розводять руками і кажуть - коли поїдемо, тоді поїдемо. На питання, що мовляв, прибуття в 6 ранку, відповідають - ну коли приїдемо, тоді приїдемо", - скаржаться пасажири.

Раніше повідомлялося, що в Чернігові школярка потрапила в реанімацію після селфи на даху вагона.

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