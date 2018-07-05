"Нет электричества": пассажирский поезд Львов - Одесса три часа стоит в поле

Пассажиры жалуются на духоту в вагонах и нехватку воды
Пассажирский поезд № 258 Львов - Одесса уже три часа стоит в поле под станцией Пидволочиск. Об этом Styler рассказали сами очевидцы.
Проводники объясняют, что нет электричества, поэтому движение пока невозможно.
Пассажиры жалуются, что запас воды у проводников кончился, вентиляции нет, из вагонов людей не выпускают. От жары и духоты спасают только открытые окна.
Всего, по словам пассажиров, состав поезда насчитывает 16 вагонов. В каждом - большое количество детей и пожилых людей.
Проводники неофициально рассказывали, что за последние дни опоздали и стояли так же само почти все поезда. Иногда задержка длилась до 6 часов. В среднем все поезда в Одессу приходили с опозданием 2-3 часа.
"По соседней колее проехало несколько поездов в противоположную сторону и один по направлению к Одессе. Никакой информации не дают. Проводники просто разводят руками и говорят - когда поедем, тогда поедем. На вопросы, что мол, прибытие в 6 утра, отвечают - ну когда приедем, тогда приедем", - жалуются пассажиры.
Ранее сообщалось, что в Чернигове школьница попала в реанимацию после селфи на крыше вагона.
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