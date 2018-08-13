Потрібна реабілітація: українців просять допомогти шестирічному Макару

Макар з мамою

Лікування дає позитивні результати і лікарі радять продовжувати лікування і надалі

Шестирічний Макар Стецюк з інвалідністю, з діагнозом ДЦП, спастична диплегія, потребує допомоги - хлопчику потрібні постійні курси реабілітації.

Мама Макара, Ірина Мокієнко, розповідає, що вагітність у неї проходила добре, без ускладень і загроз. Пологи розпочалися вчасно, в строк і нічого не передвіщало біди. Нажаль, вони виявилися дуже складними і для мами, і для сина. Макар, коли народився, вже не плакав, не рухався та й не дихав, знаходився у стані тяжкої асфіксії, що призвело до набряку мозку. Спочатку Макар два тижні був у реанімації, в тяжкому стані, підключений до чисельний крапельниць та апарату штучної вентиляції легенів, годували його через зонд. Поступово його стан стабілізували. Тільки через місяць Макара і його маму виписали додому.

Українців просять допомогти шестирічному Макару

"За ці роки ми багато чого пройшли: займаємося масажами, ЛФК, плаванням, велотренуванням. Макар вже пройшов 21 курс реабілітації. Займається з логопедом, дефектологом та по системі Монтессорі. Завдяки нашій невтомній праці, роботі всіх спеціалісті та наполегливості сина, він вже вміє повзати, сидіти, нещодавно почав вставати на ніжки самостійно та ходити, трішки говорить. Це результати безперервної і тяжкої праці", - каже Ірина.

Українців просять допомогти шестирічному Макару

Макар привітна та розумна дитина, яка прагне жити повноцінним, цікавим життям, його інтелект повністю збережено. Він цікавиться всім, що і дітки його віку. Любить гратися іграшками, малювати, слухати музику та казки, розглядати картинки у книжках, любить футбол, вивчив цифри та вчить літери. Радіє товариству дітей, хоче з ними ходити, бігати, грати…

Українців просять допомогти шестирічному Макару

Зараз хлопчик записаний на курс реабілітації у львівський МЦ "Інново" (вартість реабілітації становить 18720 грн) та на наступний курс до київського Центру "Самотужка" (вартість лікування 19800 грн). Батьки вже зібрали 13727 грн, але самостійно вони не встигають зібрати потрібні суми грошей, тому просять українців допомогти.

Українців просять допомогти шестирічному Макару

"Я доглядаю та займаюся Макарчиком, працює тільки мій чоловік, більша частина нашого доходу витрачається на розвиваючі заняття сина в період між реабілітаціями. А лікування ДЦП це дуже довготривалий та дорогий процес. Для того, щоб дитина досягла гарних результатів та могла самостійно себе обслуговувати у майбутньому. Лікування дає позитивні результати і лікарі радять продовжувати лікування і надалі. За їх рекомендаціями проходити регулярні курси реабілітації необхідно кожні 2-3 місяці, тому що Макар перспективна дитина і він зможе говорити та обслуговувати себе, та краще ходити... Я звертаюся до добрих людей за допомогою, розумінням та підтримкою! Будемо дуже вдячні всім, хто відгукнеться на наше прохання допомогти Макару!" - говорить мама хлопчика.

Карта ПриватБанка 5168 7551 0220 7319 (Мокієнко Ірина Михайлівна, мама Стецюка Макара). Контактний телефон: 066 205 48 47.

Нагадаємо, що волонтер закликала допомогти бійцям у київському госпіталі.