Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару

STYLER LIFE 13.08.2018 - 19:44
Макар с мамой Макар с мамой

Лечение дает положительные результаты и врачи советуют продолжать лечение и в дальнейшем

Шестилетний Макар Стецюк с инвалидностью, с диагнозом ДЦП, спастическая диплегия, нуждается в помощи - мальчику нужны постоянные курсы реабилитации.

Мама Макара, Ирина Мокиенко, рассказывает, что беременность у нее проходила хорошо, без осложнений и угроз. Роды начались вовремя, в срок и ничего не предвещало беды. К сожалению, они оказались очень сложными и для мамы, и для сына. Макар, когда родился, уже не плакал, не двигался и не дышал, находился в состоянии тяжелой асфиксии, что привело к отеку мозга. Сначала Макар две недели был в реанимации, в тяжелом состоянии, был подключен к капельницам и аппарату искусственной вентиляции легких, кормили его через зонд. Постепенно его состояние стабилизировали. Только через месяц Макара и его маму выписали домой.

Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару

Украинцев просят помочь шестилетнему Макару

"За эти годы мы многое прошли: занимаемся массажами, ЛФК, плаванием, велотренировками. Макар уже прошел 21 курс реабилитации. Занимается с логопедом, дефектологом и по системе Монтессори. Благодаря нашему неустанному труду, работе всех специалистов и настойчивости сына, он уже умеет ползать, сидеть, недавно начал вставать на ножки самостоятельно и ходить, немножко говорит. Это результаты непрерывной и тяжелой работы", - говорит Ирина.

Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару
Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару
Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару
Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару
Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару
 

Украинцев просят помочь шестилетнему Макару

Макар приветливый и умный ребенок, который стремится жить полноценной, интересной жизнью, его интеллект полностью сохранен. Он интересуется всем тем, чем и детки его возраста. Любит играть игрушками, рисовать, слушать музыку и сказки, рассматривать картинки в книжках, любит футбол, выучил цифры и учит буквы. Радуется обществу детей, хочет с ними ходить, бегать, играть...

Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару

Украинцев просят помочь шестилетнему Макару

Сейчас мальчик записан на курс реабилитации в львовский МЦ "Инново" (стоимость реабилитации составляет 18720 грн) и на следующий курс в киевский Центр "Самотужка" (стоимость лечения 19800 грн). Родители уже собрали 13727 грн, но самостоятельно они не успевают собрать нужные суммы денег, поэтому просят украинцев помочь.

Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару
Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару
Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару
 

Украинцев просят помочь шестилетнему Макару

"Я ухаживаю и занимаюсь Макарчиком, работает только мой муж, большая часть нашего дохода тратится на развивающие занятия сына в период между реабилитациями. А лечение ДЦП это очень длительный и дорогостоящий процесс. Для того, чтобы ребенок достиг хороших результатов и мог самостоятельно себя обслуживать в будущем. Лечение дает положительные результаты и врачи советуют продолжать лечение и в дальнейшем. По их рекомендациям проходить регулярные курсы реабилитации необходимо каждые 2-3 месяца, потому что Макар перспективный ребенок и он сможет говорить и обслуживать себя, и лучше ходить... Я обращаюсь к добрым людям за помощью, пониманием и поддержкой! Будем очень благодарны всем, кто откликнется на нашу просьбу помочь Макару!" - говорит мама мальчика.

Карта ПриватБанка 5168 7551 0220 7319 (Мокиенко Ирина Михайловна, мама Стецюка Макара). Контактный телефон: 066 205 47 48.

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Теги:  помощь,  ДЦП