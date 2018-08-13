Нужна реабилитация: украинцев просят помочь шестилетнему Макару

Макар с мамой

Лечение дает положительные результаты и врачи советуют продолжать лечение и в дальнейшем

Шестилетний Макар Стецюк с инвалидностью, с диагнозом ДЦП, спастическая диплегия, нуждается в помощи - мальчику нужны постоянные курсы реабилитации.

Мама Макара, Ирина Мокиенко, рассказывает, что беременность у нее проходила хорошо, без осложнений и угроз. Роды начались вовремя, в срок и ничего не предвещало беды. К сожалению, они оказались очень сложными и для мамы, и для сына. Макар, когда родился, уже не плакал, не двигался и не дышал, находился в состоянии тяжелой асфиксии, что привело к отеку мозга. Сначала Макар две недели был в реанимации, в тяжелом состоянии, был подключен к капельницам и аппарату искусственной вентиляции легких, кормили его через зонд. Постепенно его состояние стабилизировали. Только через месяц Макара и его маму выписали домой.

Украинцев просят помочь шестилетнему Макару

"За эти годы мы многое прошли: занимаемся массажами, ЛФК, плаванием, велотренировками. Макар уже прошел 21 курс реабилитации. Занимается с логопедом, дефектологом и по системе Монтессори. Благодаря нашему неустанному труду, работе всех специалистов и настойчивости сына, он уже умеет ползать, сидеть, недавно начал вставать на ножки самостоятельно и ходить, немножко говорит. Это результаты непрерывной и тяжелой работы", - говорит Ирина.

Украинцев просят помочь шестилетнему Макару

Макар приветливый и умный ребенок, который стремится жить полноценной, интересной жизнью, его интеллект полностью сохранен. Он интересуется всем тем, чем и детки его возраста. Любит играть игрушками, рисовать, слушать музыку и сказки, рассматривать картинки в книжках, любит футбол, выучил цифры и учит буквы. Радуется обществу детей, хочет с ними ходить, бегать, играть...

Украинцев просят помочь шестилетнему Макару

Сейчас мальчик записан на курс реабилитации в львовский МЦ "Инново" (стоимость реабилитации составляет 18720 грн) и на следующий курс в киевский Центр "Самотужка" (стоимость лечения 19800 грн). Родители уже собрали 13727 грн, но самостоятельно они не успевают собрать нужные суммы денег, поэтому просят украинцев помочь.

Украинцев просят помочь шестилетнему Макару

"Я ухаживаю и занимаюсь Макарчиком, работает только мой муж, большая часть нашего дохода тратится на развивающие занятия сына в период между реабилитациями. А лечение ДЦП это очень длительный и дорогостоящий процесс. Для того, чтобы ребенок достиг хороших результатов и мог самостоятельно себя обслуживать в будущем. Лечение дает положительные результаты и врачи советуют продолжать лечение и в дальнейшем. По их рекомендациям проходить регулярные курсы реабилитации необходимо каждые 2-3 месяца, потому что Макар перспективный ребенок и он сможет говорить и обслуживать себя, и лучше ходить... Я обращаюсь к добрым людям за помощью, пониманием и поддержкой! Будем очень благодарны всем, кто откликнется на нашу просьбу помочь Макару!" - говорит мама мальчика.

Карта ПриватБанка 5168 7551 0220 7319 (Мокиенко Ирина Михайловна, мама Стецюка Макара). Контактный телефон: 066 205 47 48.

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