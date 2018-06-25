"Потрібно ще 150 років": російська письменниця назвала РФ відсталою

За словами літератора, Росії ще належить дуже багато наздоганяти

Жителі РФ не можуть стати європейцями, оскільки на це країні знадобиться ще 150 років. Про це заявила російська письменниця Людмила Улицька в програмі "Гордон" на каналі "112 Україна".

"Ми не можемо стати європейцями, нам потрібно ще 150 років, а може більше. Ось ця ось різниця наздоганяння, вона насправді існує. Ми це відчуваємо, спілкуючись з людьми в різних країнах", - сказала вона.

Улицька зазначила, що Росія перетворюється в світову провінцію, особливо, що стосується рівня освіти і культури.

"На жаль, у нас зараз дуже падає освітній рівень та рівень культури", - вважає письменниця.

Відео: Людмила Улицька (youtube.com/Дмитрий Гордон)

"Для мене здається надзвичайно важливим в тій ситуації, в якій ми опинилися, знижувати рівень агресії. Причому, ми не можемо знизити рівень агресії нашого начальства і нашого військового керівництва, але в собі рівень агресії ми знижувати можемо. Не дратуватися, не злитися, чи не впадати в лють, не впадати у відчай", додала Людмила Улицька.

До речі, українська письменниця вимагає перейменувати Росію.

"Ви знаєте, як вони стали російськими? Російські царі спочатку вкрали у нас назву "Русь". Адже вони були московитами. Русь - це наше. У ваших батьків вкрали хату, а ви говорите, що власники - ті, хто вкрали", - сказала вона.

Хайп таксі #13 чи варто розірвати дипвідносини з Росією