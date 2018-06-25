"Нужно еще 150 лет": российская писательница назвала РФ отсталой

По словам литератора, России еще предстоит очень многое догонять

Жители РФ не могут стать европейцами, поскольку на это стране понадобится еще 150 лет. Об этом заявила российская писательница Людмила Улицкая в программе "Гордон" на канале "112 Украина".

"Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может больше. Вот эта вот разница догоняния, она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах", — сказала она.

Улицкая отметила, что Россия превращается в мировую провинцию, особенно, что касается уровня образования и культуры.

"К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры", — считает писательница.

Видео: Людмила Улицкая (youtube.com/Дмитрий Гордон)

"Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем, мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние", —добавила Людмила Улицкая.

Кстати, украинская писательница требует переименовать Россию.

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - сказала она.

Хайп такси #13 cтоит ли разорвать дипотношения с Россией