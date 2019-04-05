Помилка в результатах аналізів Зеленського: бурхлива реакція мережі

Результати аналізу кандидатів у президенти були опубліковані 5 квітня
Перед дебатами кандидатів у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко зобов'язалися здати аналізи на вміст психоактивних речовин.
Нещодавно Володимир Зеленський на Facebook-сторінці опублікував результати аналізів, які він здав 5 квітня в приватній клініці Eurolab. При цьому в документі була виявлена прикра помилка: в результаті була вказана дата 2 квітня, хоча забір крові був проведений сьогодні.
Після зауважень в коментарях, в штабі Зеленського оприлюднили нову фотографію, в якій зазначалася дата взяття аналізів 5 квітня, тобто сьогодні.
Результати аналізів Зеленського - реакція мережі на помилку (фото: facebook.com/zelenskiy95)
Користувачі мережі бурхливо відреагували на такий промах з боку команди Зеленського. Вони залишили під новиною безліч коментарів.
Пізніше в штабі Зеленського пояснили інцидент тим, що оператор вводу хвилювався і допустив помилку. У Facebook з'явилися офіційні вибачення від клініки Eurolab.
Результати аналізів Зеленського - реакція мережі на помилку (фото: facebook.com/zelenskiy95)
До речі, в аналізах Порошенко, які він здав на НСК "Олімпійський" не було виявлено психоактивних речовин.
Також повідомлялося, що аналіз крові у Зеленського брав масажист Владислав Кирякулов, який був учасником кулінарного шоу "Майстер Шеф" і знімався в серіалі "Свати".