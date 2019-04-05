Ошибка в результатах анализов Зеленского: бурная реакция сети

Результаты анализа кандидатов в президенты были опубликованы 5 апреля
Перед дебатами кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обязались сдать анализы на содержание психоактивных веществ.
Недавно Владимир Зеленский на Facebook-странице опубликовал результаты анализов, которые он сдал 5 апреля в частной клинике Eurolab. При этом в документе была обнаружена досадная ошибка: в результах была указана дата 2 апреля, хотя забор крови был произведен сегодня.
После замечаний в комментариях, в штабе Зеленского обнародовали новое фото, в котором указывалась дата взятия анализов 5 апреля, то есть сегодня.
Результаты анализов Зеленского - реакция сети на ошибку (фото: facebook.com/zelenskiy95)
Пользователи сети бурно отреагировали на подобный промах со стороны комманды Зеленского. Они оставили под новостью множество комментариев.
Позже в штабе Зеленского объяснили инцидент тем, что оператор ввода волновался и допустил опечатку. В Facebook появились официальные извинения от клиники Eurolab.
Результаты анализов Зеленского - реакция сети на ошибку (фото: facebook.com/zelenskiy95)
К слову, в анализах Порошенко, которые он сдал на НСК "Олимпийский" не было обнаружено психоактивных веществ.
Также сообщалось, что анализ крови у Зеленского брал массажист Владислав Кирякулов, который был участником кулинарного шоу "Мастер Шеф" и снимался в сериале "Сваты".