В РФ пенсійний фонд запросив померлу забрати гроші на поховання

Фото: РБК-Україна

Розмір соціальної допомоги на поховання склав 139 рублів 6 копійок

У листі мешканці Самари запропонували відвідати відділення, взявши з собою СНІЛС, паспорт і власне свідоцтво про смерть для отримання допомоги у розмірі 139 рублів 6 копійок. Скан листа опублікував зять померлої у Facebook.

В пості вказано: "Не можу не поділитися. Аж надто це виходить за рамки розумного і пристойного. 20 травня цього року раптово померла теща - Васіна Олена В'ячеславівна. А днями їй прийшов лист з Пенсійного Фонду РФ з пропозицією з'явитися для отримання соціальної допомоги на поховання, пред'явивши паспорт, СНІЛС і власне свідоцтво про смерть. Скани додаю".

Скріншот поста: (facebook.com/nikolai.balykov)

Користувачів не тільки вразило подібне хамство, але також обурив і розмір соціальної допомоги на поховання:

Скріншот коментарів: (facebook.com/nikolai.balykov)

Ми писали, що в 2017 році 11 тис. українців, постраждалих на виробництві, отримали безкоштовну медичну допомогу.

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