В РФ пенсионный фонд пригласил умершую забрать пособие на погребение

Фото: РБК-Украина

Размер социального пособия на погребение составил 139 рублей 6 копеек

В письме жительнице Самары предложили посетить отделение, взяв с собой СНИЛС, паспорт и собственное свидетельство о смерти для получения пособия в размере 139 рублей 6 копеек. Скан письма опубликовал зять умершей в Facebook.

В посте указано: "Не могу не поделиться. Уж слишком это выходит за рамки разумного и приличного. 20 мая сего года скоропостижно скончалась теща - Васина Елена Вячеславовна. А на днях ей пришло письмо из Пенсионного Фонда РФ с предложением явиться для получения социального пособия на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти. Сканы прилагаю".

Скриншот поста: (facebook.com/nikolai.balykov)

Пользователей не только поразило подобное хамство, но также возмутил и размер социального пособия на погребение:

Скриншот комментариев: (facebook.com/nikolai.balykov)

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