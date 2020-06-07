Користувачі в люті: у iPhone 11 знайдений жахливий недолік

У iPhone 11 знайдений істотний недолік (ілюстративне фото: pixabay.com)

Користувачі масово скаржаться на позеленілі екрани у смартфонів лінійки iPhone 11

У iPhone 11 знайдений істотний недолік: після оновлення на телефонах періодично з'являється помітний зелений відтінок. Раніше така проблема була помічена користувачами Samsung Galaxy S20 Ultra та OnePlus 8 Pro. Зараз же ця "хвороба" торкнулася і смартфонів Apple.

На помітний зелений відтінок, який періодично з'являється на дисплеях, почали скаржитися власники iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, а також деякі володарі iPhone X. Про це пише MacRumors.

За їх словами, зелений відтінок з'являється на екрані після розблокування, при активації режиму Dark Mode або Night Shift і при мінімальній яскравості екрану. Найчастіше такий колір видно лише перші кілька секунд.

У iPhone 11 знайдений істотний недолік (фото: MacRumors)

Деяким вдалося відновити нормальну роботу дисплея за допомогою перезавантаження смартфона.

Зв'язуються несправності в роботі лінійки iPhone 11 з новими оновленнями операційної системи iOS 13.5. Також наголошується, що аналогічні проблеми зустрічаються на iPhone і з іншими версіями прошивки смартфона - iOS 13.4.1, iOS 13.5 і iOS 13.5.1. Експерти сходяться на думці, що цей баг буде усунутий з новими оновленнями операційної системи.

Нагадаємо, що раніше група хакерів знайшла в новій iOS уразливість, яка дає змогу змінювати та встановлювати програми на iPhone без обмежень.

Також РБК-Україна писало, що Apple спільно з Google вирішили запустити додаток, який дозволить вказувати можливі контакти користувача.

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Автор: Киселева Анна