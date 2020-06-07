Пользователи в ярости: у iPhone 11 найден ужасный недостаток

У iPhone 11 найден существенный недостаток (иллюстративное фото: pixabay.com)

Пользователи массово жалуются на позеленевшие экраны у смартфонов линейки iPhone 11

У iPhone 11 найден существенный недостаток: после обновления на телефонах периодически появляется заметный зеленый оттенок. Ранее такая проблема была замечена пользователями Samsung Galaxy S20 Ultra и OnePlus 8 Pro. Сейчас же эта "болезнь" коснулась и смартфонов Apple.

На периодически появляющийся заметный зеленый оттенок на дисплеях начали жаловаться владельцы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также некоторые обладатели iPhone X. Об этом пишет MacRumors.

По их словам, зеленый оттенок появляется на экране после разблокировки, при активации режима Dark Mode или Night Shift и при минимальной яркости экрана. Зачастую такой цвет виден лишь первые несколько секунд.

У iPhone 11 найден существенный недостаток (фото: MacRumors)

Некоторым удалось восстановить нормальную работу дисплея с помощью перезагрузки смартфона.

Связываются неисправности в работе линейки iPhone 11 с новыми обновлениями операционной системы до iOS 13.5. Также отмечается, что аналогичные проблемы встречаются на iPhone и с другими версиями прошивки смартфона - iOS 13.4.1, iOS 13.5 и iOS 13.5.1. Эксперты сходятся во мнении, что этот баг будет устранен с новыми обновлениями операционной системы.

Напомним, что ранее группа хакеров нашла в новой iOS уязвимость, которая дает возможность настраивать и устанавливать приложения на iPhone без ограничений.

Также РБК-Украина писало, что Apple совместно с Google решили запустить приложение, которое позволит указывать возможные контакты пользователя.

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Автор: Киселева Анна