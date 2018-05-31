Останній дзвоник з президентом: на Прикарпатті біля Порошенко зомлів школяр (фото)

Хлопчик втратив свідомість під час святкової лінійки

В Івано-Франківській області у четвер, 31 травня, президент України Петро Порошенко привітав школярів Ямницького навчально-виховного комплексу зі святом останнього дзвоника. Під час святкової лінійки одному з учнів ліцею стало погано. Про це повідомляє видання "Фіртка".

Школяр зомлів і впав.

Фото: firtka.if.ua

Президент підбіг до хлопчика. Дитину передали в руки медиків.

Фото: firtka.if.ua

У виданні відзначили, що під час свята ще кільком дітям стало погано.

"Діти отримали належну допомогу, адже на заході чергували дві бригади медиків. Наразі хлопчику надали допомогу і він почувається добре", - зазначив начальник управління інформаційної діяльності ОДА Володимир Джигіта.

Варто відзначити, що хлопчик не перший, хто під час урочистих подій за участі президента втрачає свідомість.

Раніше прапороносцю Порошенко стало погано в прямому ефірі.