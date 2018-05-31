Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Останній дзвоник з президентом: на Прикарпатті біля Порошенко зомлів школяр (фото)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 18:35
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Хлопчик втратив свідомість під час святкової лінійки

В Івано-Франківській області у четвер, 31 травня, президент України Петро Порошенко привітав школярів Ямницького навчально-виховного комплексу зі святом останнього дзвоника.  Під час святкової лінійки одному з учнів ліцею стало погано. Про це повідомляє видання "Фіртка".

Школяр зомлів і впав.

Фото: firtka.if.ua

Президент підбіг до хлопчика. Дитину передали в руки медиків.

 

Фото: firtka.if.ua

У виданні відзначили, що під час свята ще кільком дітям стало погано.

"Діти отримали належну допомогу, адже на заході чергували дві бригади медиків. Наразі хлопчику надали допомогу і він почувається добре", - зазначив начальник управління інформаційної діяльності ОДА Володимир Джигіта.

Варто відзначити, що хлопчик не перший, хто під час урочистих подій за участі президента втрачає свідомість.

Раніше прапороносцю Порошенко стало погано в прямому ефірі.

Випускники шкіл "традиційно" відзначають останній дзвінок у фонтанах (фото) "Новий підхід у вихованні?": у столичній гімназії побили учня (фото)
Теги: президент, Петр Порошенко, Последний звонок, школьник
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top