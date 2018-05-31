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Последний звонок с президентом: на Прикарпатье возле Порошенко потерял сознание школьник (фото)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 18:35
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Мальчик потерял сознание во время праздничной линейки

В Ивано-Франковской области в четверг, 31 мая, президент Украины Петр Порошенко поздравил школьников Ямницкого учебно-воспитательного комплекса с праздником последнего звонка. Во время праздничной линейки одному из учеников лицея стало плохо. Об этом сообщает издание "Фіртка".

Школьник потерял сознание и упал.

Фото: firtka.if.ua

Президент подбежал к мальчику. Ребенка передали в руки медиков.

 

Фото: firtka.if.ua

В издании отметили, что во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

"Дети получили надлежащую помощь, поскольку на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - отметил начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.

Стоит отметить, что мальчик не первый, кто во время торжественных событий с участием президента теряет сознание.

Ранее знаменосцу Порошенко стало плохо в прямом эфире.

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Теги: президент, Петр Порошенко, Последний звонок, школьник
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