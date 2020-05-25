Свято 25 травня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

У цей день православні вшановують пам'ять єпископа Епіфанія Кіпрського
Яке сьогодні свято. 25 травня віруючі вшановують пам'ять єпископа Епіфанія Кіпрського, одного з ранніх отців церкви, який прославився викриттям єресі. Наші пращури називали цей день Епіфановим.
В цей день традиції були пов'язані зі спостереженням за природою, а також дбайливим ставленням до рослинності. Люди вірили, що особливою силою володіє рабинове дерево, яке якраз починає цвісти в цей період.
Магічні якості приписували та лататтям, які зацвітають в кінці травня. У народі вважалося, що квітуча калина символізує вічну любов і вірність.
Сьогодні не можна зривати і приносити в будинок білі латаття. Якщо заборону порушити, то в будинку будуть неприємності і може статися мор худоби.
25 травня незаміжнім дівчатам не можна носити чорне, оскільки чоловік може попастися старим і незабаром померти.
Також забороняється пити алкоголь. Наші предки вірили, що на того, хто випив може напасти нечиста сила і задурити голову, що людина може зробити такий вчинок, про який буде шкодувати довгий час.
Сьогодні не можна сваритися з рідними і близькими.
У народі вірили, що в Епіфанів день квітуча гілка горобина подарує удачу на цілий рік, тому її ставили у себе вдома у воду.
Люди вірили, сьогодні гілочки калини володіють особливою силою, і здатні залучити в будинок успіх і любов. Тому їх теж приносили додому.
Нагадаємо, що погода в Україні 25 травня принесе потужний атмосферний фронт, який накриє всю країну.
Автор: Іван Романенко