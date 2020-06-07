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Що відбувається з цінами на продукти в Україні: у НБУ зробили заяву

STYLERЖиття    07.06.2020 - 15:53
Що відбувається з цінами на продукти в Україні: у НБУ зробили заяву
Ціни на продукти в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вартість продуктів в Україні зростає, незважаючи на тривалу відсутність доходів за час карантину

Ціни на продукти в Україні змінилися за місяць: усього за травень продукти подорожчали на 0,6%. Зростання вартості харчових продуктів спостерігалося ще з квітня, але невеликими темпами – на 0,2-0,3%. Зараз харчі другий тиждень зберігають стабільність в ціні. Про це йдеться в щотижневому звіті Нацбанку України.

Як змінилися ціни за травень

Всього за місяць харчові продукти подорожчали на 0,6%, констатується в повідомленні.

Наголошується, що подорожчали хліб (+0,2%), м'ясо (+0,5%), риба (+0,4%), молоко (+0,4%), кондитерські вироби з цукру (+0,7%) та безалкогольні напої (+2,5%). Алкоголь, тютюнові вироби, побутова техніка, товари для підтримки чистоти та товари особистої гігієни зросли в ціні на 0,4%, 0,2%, 0,1%, 2,5% і 1,1% відповідно.

При цьому за даними НБУ триває зниження цін на фрукти (-1,1%), овочі (-3,2%), макаронні вироби (-0,1%), яйця (-0,2%), а також на борошно і крупи (-0 2%).

НБУ зазначив, що ціни на ліки продовжили знижуватися під впливом ринкових факторів, зокрема стабільної ситуації на валютному ринку, а також через сезонне зниження попиту.

Ціни на паливо практично не змінилися, тоді як автомобільний газ продовжив кілька дорожчати через зростання попиту.

Нагадаємо, що раніше МАУ заявила про нові ціни після карантину.

Раніше ми писали, на які продукти в Україні знижуються ціни.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Національний банк Україницены на продукты
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