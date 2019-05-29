Путін відвідував сеанси екзорцизму: росЗМІ розкопали несподівані факти

Володимир Путін часто зустрічається з екзорцистом (колаж РБК-Україна)

Володимир Путін досить часто зустрічається з екзорцистом Ілієм

Володимир Путін час від часу зустрічається з відомим старцем Ілієм (Ноздріним). Як пише російське видання "Проект", у свій час цей священик здійснював обряди екзорцизму - виганяв з людей бісів.

Журналістам факт того, що Путін іноді зустрічається або зідзвонюється з Ілієм, який є духовним наставником президента РФ, підтвердив помічник господаря Кремля Дмитро Пєсков. При цьому, про що Путін розмовляє на цих зустрічах зі старцем, прес-секретар російського гаранта розповідати не захотів.

Ілій (Ноздрін) і Володимир Путін (фото: instagram.com/starets_ilij_nozdrin)

Як пише видання, Ілій навчався в одній духовній академії з патріархом Кирилом. Більш того, з 2009 року він став духівником глави РПЦ і оселився в його резиденції в Передєлкіно. У старця на сьогоднішній день є особистий охоронець, а возять його на автомобілі Land Rover.

Відомо також, що крім Володимира Путіна до Ілія для зціленням, за порадами, а також щоб дізнатися своє майбутнє (в тому числі - політичне) їздять і інші кремлівські чиновники і губернатори.

В інших росЗМІ не виключають, що деякі представники влади під час візитів в закриту резиденцію Ілія брали участь в обрядах екзорцизму. Подейкують, що Путін ще будучи прем'єр-міністром РФ також потрапив на прийом до того, хто виганяє нечисту силу. Це точно було до 2002 року. Тоді Ілій в одній із своїх промов сказав, що "Путін посланий Росії Господом".

"Навіть коли приходиш до нього на особисту розмову, він часто запитує: "А ти молишся за президента?" - розповідають про Ілія інші священики.

Ілій (Ноздрін) (фото: instagram.com/starets_ilij_nozdrin)

Тим часом у соціальних мережах вже активно обговорюють матеріал про Путіна і його духовного наставника-екзорциста.

О, цей той фрукт, який опонентів Путіна називав шавками?

Нашим чиновникам не старець Ілій потрібен, а куля між очей. Всі проблеми вирішить і народ зітхне. Ці упирі самі у владу приповзли або їх такі ж притягли, не служити народу, а свої мерзенні, злодійські повирішувати справи!

Ілій - самий головний і модний старець, до нього черга з "віпів", до нього їдуть... "очиститися духовно" після виконання відповідальних завдань і за прогнозом політичного майбутнього. А чи угодні Богові "відповідальні завдання", якщо після їх виконання треба очищатися?

Стало відомо, хто керує Росією. Ви не повірите!

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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