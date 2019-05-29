Путін відвідував сеанси екзорцизму: росЗМІ розкопали несподівані факти

Володимир Путін досить часто зустрічається з екзорцистом Ілієм
Володимир Путін час від часу зустрічається з відомим старцем Ілієм (Ноздріним). Як пише російське видання "Проект", у свій час цей священик здійснював обряди екзорцизму - виганяв з людей бісів.
Журналістам факт того, що Путін іноді зустрічається або зідзвонюється з Ілієм, який є духовним наставником президента РФ, підтвердив помічник господаря Кремля Дмитро Пєсков. При цьому, про що Путін розмовляє на цих зустрічах зі старцем, прес-секретар російського гаранта розповідати не захотів.
Ілій (Ноздрін) і Володимир Путін (фото: instagram.com/starets_ilij_nozdrin)
Як пише видання, Ілій навчався в одній духовній академії з патріархом Кирилом. Більш того, з 2009 року він став духівником глави РПЦ і оселився в його резиденції в Передєлкіно. У старця на сьогоднішній день є особистий охоронець, а возять його на автомобілі Land Rover.
Відомо також, що крім Володимира Путіна до Ілія для зціленням, за порадами, а також щоб дізнатися своє майбутнє (в тому числі - політичне) їздять і інші кремлівські чиновники і губернатори.
В інших росЗМІ не виключають, що деякі представники влади під час візитів в закриту резиденцію Ілія брали участь в обрядах екзорцизму. Подейкують, що Путін ще будучи прем'єр-міністром РФ також потрапив на прийом до того, хто виганяє нечисту силу. Це точно було до 2002 року. Тоді Ілій в одній із своїх промов сказав, що "Путін посланий Росії Господом".
"Навіть коли приходиш до нього на особисту розмову, він часто запитує: "А ти молишся за президента?" - розповідають про Ілія інші священики.
Ілій (Ноздрін) (фото: instagram.com/starets_ilij_nozdrin)
Тим часом у соціальних мережах вже активно обговорюють матеріал про Путіна і його духовного наставника-екзорциста.
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Скріншот коментарів
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