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Путин посещал сеансы экзорцизма: росСМИ раскопали неожиданные факты

STYLERЖизнь    29.05.2019 - 20:39
Путин посещал сеансы экзорцизма: росСМИ раскопали неожиданные факты
Владимир Путин часто встречается с экзорцистом (коллаж РБК-Украина)

Владимир Путин довольно часто встречается с экзорцистом Илией

Владимир Путин время от времени встречается с известным старцем Илием (Ноздриным). Как пишет российское издание "Проект", в свое время этот священник совершал обряды экзорцизма - изгонял из людей демонов.

Журналистам факт того, что Путин иногда встречается или созванивается с Илией, который является духовным наставником президента РФ, подтвердил помощник хозяина Кремля Дмитрий Песков. При этом, о чем Путин разговаривает на этих встречах со старцем, пресс-секретарь российского гаранта рассказывать не захотел.

Путин посещал сеансы экзорцизма: росСМИ раскопали неожиданные факты

Илий (Ноздрин) и Владимир Путин (фото: instagram.com/starets_ilij_nozdrin)

Как пишет издание, Илий учился в одной духовной академии с патриархом Кириллом. Более того, с 2009 года он стал духовником главы РПЦ и поселился в его резиденции в Переделкине. У старца на сегодняшний день есть личный охранник, а возят его на автомобиле Land Rover.

Известно также, что кроме Владимира Путина к Илию для исцеления, утешения, за советами, а также чтобы узнать свое будущее (в том числе - политическое) ездят и другие кремлевские чиновники и губернаторы.

В других росСМИ не исключают, что некоторые представители власти во время визитов в закрытую резиденцию Илия принимали участие в обрядах экзорцизма. Поговаривают, что Путин еще будучи премьер-министром РФ также попал на прием к изгоняющему нечистую силу старцу. Это точно было до 2002 года. Тогда Илий в одной из своих речей сказал, что "Путин послан России Господом". 

"Даже когда приходишь к нему на личный разговор, он часто спрашивает: "А ты молишься за президента?" - рассказывают об Илие другие священники.

Путин посещал сеансы экзорцизма: росСМИ раскопали неожиданные факты

Илий (Ноздрин) (фото: instagram.com/starets_ilij_nozdrin)

Тем временем в социальных сетях уже активно обсуждают материал о Путине и его духовном наставнике-экзорцистом.

  • О, этот тот фрукт, который оппонентов Путина называл шавками?
  • Нашим чиновникам не старец Илий нужен, а пуля между глаз. Все проблеммы решит и народ вздохнет. Эти упыри сами во власть приползли или их такие же притянули, не народу служить, а свои мерзкие, воровские дела порешать!
  • Илий - самый главный и модный старец, к нему очередь из "випов", к нему едут... "очиститься духовно" после выполнения ответственных задач и за предсказанием политического будущего. А угодны ли Богу "ответственные задачи", если после их выполнения надо очищаться?
  • Стало известно - кто управляет Россией. Вы не поверите!

Путин посещал сеансы экзорцизма: росСМИ раскопали неожиданные факты

Скриншот комментариев

Путин посещал сеансы экзорцизма: росСМИ раскопали неожиданные факты

Скриншот комментариев

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