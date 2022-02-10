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Дитина з'їсть всю тарілку: рецепт супер корисного супу з секретним інгредієнтом

Автор: Ольвія Агаркова

Суп - незамінна страва в раціоні дітей і дорослих. Особливо приємно покуштувати тарілочку в холодну пору року.

Нутриціолог Ганна Нікольська запропонувала в Instagram приготувати супер корисний супчик, який заповнить третину добової норми білка і стане хорошою профілактикою анемії.

Супер білковий супчик з секретом

Цей суп має самі переваги – там і супер білок (бобові плюс рис – ідеальна форма рослинного протеїну), водорості - джерело білка і мікроелементів, в тому числі заліза!

Цей суп полюблять навіть діти (www.pexels.com)

У супі є незвичайний інгредієнт - сухі водорості, але вони тільки додають користі страві та добре впливають на смак страви.

"Дитина схвалює і з'їдає всю тарілку! Загалом, всім хороший супчик", - запевняє експерт.

Інгредієнти:

  • 150 гр (в сухому вигляді) червоної сочевиці
  • 50 гр (в сухому) рису
  • 1,2-1,5 літра води
  • водорості (морська капуста) сушені - дрібка
  • сік 1/4 лимона
  • спеції на смак
  • для палітри смаку і користі: волоські горішки, оливки.

Що робимо:

1.Промиваємо сочевицю і рис, заливаємо чистою водою, ставимо варити, перед закипанням ретельно знімаємо пінку. Якщо у Вас бурий рис, поставте його варити трохи раніше, а потім всипте сочевицю.

2. Паралельно заливаємо сухі водорості великою кількістю води. За 15 хвилин вони сильно збільшаться в об'ємі, і якщо вийдуть великі листи, то наріжте їх на маленькі шматочки.

3. Як зваряться рис з сочевицею, додаємо в суп водорості, сік лимона, спеції.

4. Перед подачею можна додати дрібно рубані горішки або оливки – корисні жири нікому не зашкодять.

З цих інгредієнтів виходять три великі порції. На порцію супчику припадає приблизно 15-20 гр білка. А це вже третина денної норми!

Нагадаємо, що раніше переможець МастерШеф навчив правильно готувати сирники.

До слова, переможниця МастерШеф показала відеорецепт смачної риби в горіховому паніруванні, яка сподобалася навіть Ектору Хіменесу-Браво.

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