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Річку Либідь у Києві очистили від тонн сміття

STYLERЖиття    09.01.2019 - 10:55
Річку Либідь у Києві очистили від тонн сміття
Колаж РБК-Україна

Комунальники винесли 206 мішків зі сміттям

Працівники комунального підприємства "Плесо" прибрали гори сміття, які знаходились на задвірках ТРЦ "Оушен Плаза" на березі річки Либідь у Києві. Про це повідомили на сторінці КП в Facebook.

Величезне звалище з пластикових стаканчиків, пляшок та інших відходів життєдіяльності вздовж русла річки прибирали протягом кількох останніх днів. Комунальники опублікували відео, на якому вони ліквідують звалище.

Річку Либідь у Києві очистили від тонн сміття

Праворуч: завалена сміттям Либідь, зліва: комунальники закінчують роботу (колаж РБК-Україна)

Співробітники КП винесли 206 великих мішків зі сміттям.

Останнім часом ця тема активно обговорювалася в соцмережах.

Також стало відомо, що поліцейські інспектори вручили припис за порушення благоустрою вздовж русла річки. При цьому вони не вказали, кому саме було вручено такий припис.

Відео: www.facebook.com/pleso2016/

До речі, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як проживання поблизу звалищ може позначитися на здоров'ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про одесита, який роками труїть сусідів смородом, що походить з його квартири, яка завалена сміттям.

Також ми публікували коментар співробітника поліції про те, як змусити людей менше смітити на вулицях.

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