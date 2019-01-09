Речку Лыбедь в Киеве очистили от тонн мусора

Коллаж РБК-Украина

Коммунальщики вынесли 206 мешков с мусором

Сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на задворках ТРЦ "Оушен Плаза" на берегу реки Лыбедь в Киеве. Об этом сообщили на странице КП в Facebook.

Огромную свалку из пластиковых стаканчиков, бутылок и прочих отходов жизнедеятельности вдоль русла реки убирали в течение нескольких последних дней. Коммунальщики опубликовали видео, на котором они ликвидируют свалку.

Справа: заваленная мусором Лыбедь, слева: коммунальщики заканчивают работу (коллаж РБК-Украина)

Они вынесли 206 больших мешков с мусором.

В последнее время эта тема активно обсуждалась в соцсетях.

Также стало известно, что полицейские инспекторы вручили предписание за нарушение благоустройства вдоль русла реки. При этом они не указали, кому именно было вручено такое предписание.

Видео: www.facebook.com/pleso2016/

Кстати, исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун рассказала, как проживание вблизи свалок может сказаться на здоровье.

Напомним, ранее мы писали об одессите, который годами травит соседей зловонием, исходящем из его квартиры, заваленной мусором.

Также мы публиковали комментарий сотрудника полиции о том, как заставить людей меньше мусорить на улицах.