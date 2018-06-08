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У Росії Суркісу подякували за "неоціненну допомогу" в отриманні права на проведення ЧС-2018у

STYLERLIFE        08.06.2018 - 10:01
Григорій Суркіс (фото: Dynamo.kiev.ua)
Григорій Суркіс (фото: Dynamo.kiev.ua)

На початку травня в російському Сочі відбулося засідання наглядової ради організаційного комітету "Росія-2018", в якому взяли участь президент Росії Володимир Путін і глава ФІФА Джанні Інфантіно.

В ході засідання один з високопоставлених російських чиновників, генеральний директор оргкомітету "Росія-2018" Олексій Сорокін у своїй доповіді сказав: "Особисто хотів би подякувати президенту ФІФА Джанні Інфантіно за його внесок в процес підготовки Росії до чемпіонату світу і віце-президента УЄФА Григорія Суркіса за неоціненну допомогу при отриманні нашою країною права на його проведення і серйозну підтримку в той період, коли Росію хотіли позбавити права на проведення ЧС-2018".

Інакше кажучи, в той час як Україна вже воювала з Росією на Донбасі, в той час коли окупанти вже увійшли до Криму, Григорій Суркіс в міжнародних футбольних інстанціях активно відстоював інтереси країни-агресора. Адже влітку 2015-го, під час жеребкування відбіркового турніру ЧС-2018 в Санкт-Петербурзі, Григорій Суркіс зустрічався з Володимиром Путіним і консультував його з приводу ризиків Росії втратити право на проведення чемпіонату світу з футболу.

При цьому в березні 2015-го Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Bild вперше звернувся до світової громадськості з проханням бойкотувати чемпіонат світу в Росії.

"Завжди говорилося, що футбол не має нічого спільного з політикою, і треба розмежовувати ці дві речі. Але як це можливо? Наш найуспішніший клуб "Шахтар" грає у Львові, тому що російські солдати зайняли Донецьк. Я думаю, що повинен бути бойкот цього чемпіонату світу. Поки російські війська в Україні, я вважаю Кубок світу в цій країні немислимим", - заявив тоді Петро Порошенко.

Нагадаємо, соцмережа Facebook заблокувала українського художника Андрія Єрмоленка за "жорсткі" ілюстрації до Чемпіонату Світу з футболу в РФ.

Однак це не зупинило Єрмоленко, який нещодавно представив ще один плакат ЧС в Росії. На зображенні президент РФ Володимир Путін в образі гопника з закривавленими руками сидить на горі з черепів.

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Теги: футбол, чм 2018
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