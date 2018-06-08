Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В России Суркиса поблагодарили за "неоценимую помощь" в получении права на проведение ЧМ-2018

STYLERLIFE        08.06.2018 - 10:01
Григорий Суркис (фото: Dynamo.kiev.ua)
Григорий Суркис (фото: Dynamo.kiev.ua)

В начале мая в российском Сочи состоялось заседание наблюдательного совета организационного комитета "Россия-2018", в котором приняли участие президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе заседания один из высокопоставленных российских чиновников, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в своем докладе сказал: "Лично хотел бы поблагодарить президента ФИФА Джанни Инфантино за его вклад в процесс подготовки России к чемпионату мира и вице-президента УЕФА Григория Суркиса за неоценимую помощь при получении нашей страной права на его проведение и серьезную поддержку в тот период, когда Россию хотели лишить права на проведение ЧМ-2018".

Иначе говоря, в то время как Украина уже воевала с Россией на Донбассе, в то время когда оккупанты уже вошли в Крым, Григорий Суркис в международных футбольных инстанциях активно отстаивал интересы страны-агрессора. Ведь летом 2015-го, во время жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, Григорий Суркис встречался с Владимиром Путиным и консультировал его по поводу рисков России потерять право на проведение чемпионата мира по футболу.

При этом в марте 2015-го Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild впервые обратися к мировой общественности с просьбой бойкотировать чемпионат мира в России.

"Всегда говорилось, что футбол не имеет ничего общего с политикой, и надо разграничивать две эти вещи. Но как это возможно? Наш самый успешный клуб "Шахтер" играет во Львове, потому что российские солдаты заняли Донецк. Я думаю, что должен быть бойкот этого чемпионата мира. Пока российские войска в Украине, я считаю Кубок мира в этой стране немыслимым", - заявил тогда Петр Порошенко.

Напомним,  соцсеть Facebook заблокировала украинского художника Андрея Ермоленко за "жесткие" иллюстрации к Чемпионату Мира по футболу в РФ.

Однако это не остановило Ермоленко, который недавно представил еще один плакат ЧМ в России. На изображении президент РФ Владимир Путин в образе гопника с окровавленными руками сидит на горе из черепов. 

Сколько украинских политзаключенных в РФ

Украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы

"Футболобандеровцы": поющая для боевиков Чичерина отреагировала на запрет ФИФА Lufthansa извинилась за ролик к ЧМ-2018 о России, снятый в Киеве
Теги: футбол, чм 2018
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь