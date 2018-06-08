В России Суркиса поблагодарили за "неоценимую помощь" в получении права на проведение ЧМ-2018

В начале мая в российском Сочи состоялось заседание наблюдательного совета организационного комитета "Россия-2018", в котором приняли участие президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе заседания один из высокопоставленных российских чиновников, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в своем докладе сказал: "Лично хотел бы поблагодарить президента ФИФА Джанни Инфантино за его вклад в процесс подготовки России к чемпионату мира и вице-президента УЕФА Григория Суркиса за неоценимую помощь при получении нашей страной права на его проведение и серьезную поддержку в тот период, когда Россию хотели лишить права на проведение ЧМ-2018".

Иначе говоря, в то время как Украина уже воевала с Россией на Донбассе, в то время когда оккупанты уже вошли в Крым, Григорий Суркис в международных футбольных инстанциях активно отстаивал интересы страны-агрессора. Ведь летом 2015-го, во время жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, Григорий Суркис встречался с Владимиром Путиным и консультировал его по поводу рисков России потерять право на проведение чемпионата мира по футболу.

При этом в марте 2015-го Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild впервые обратися к мировой общественности с просьбой бойкотировать чемпионат мира в России.

"Всегда говорилось, что футбол не имеет ничего общего с политикой, и надо разграничивать две эти вещи. Но как это возможно? Наш самый успешный клуб "Шахтер" играет во Львове, потому что российские солдаты заняли Донецк. Я думаю, что должен быть бойкот этого чемпионата мира. Пока российские войска в Украине, я считаю Кубок мира в этой стране немыслимым", - заявил тогда Петр Порошенко.

Напомним, соцсеть Facebook заблокировала украинского художника Андрея Ермоленко за "жесткие" иллюстрации к Чемпионату Мира по футболу в РФ.

Однако это не остановило Ермоленко, который недавно представил еще один плакат ЧМ в России. На изображении президент РФ Владимир Путин в образе гопника с окровавленными руками сидит на горе из черепов.

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