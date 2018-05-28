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Русальний тиждень після Трійці: що не можна робити в ці дні

STYLERLIFE        28.05.2018 - 10:16
Фото: (pixabay.com/Bairyna)
Фото: (pixabay.com/Bairyna)

Трійця – це не один святковий день

В Україні свято Трійці тісно пов'язаний з проводами весни та зустрічі літа - Зеленими святами. У цьому році він святкується 27 травня. Тиждень після Трійці називається "зеленим", "клечальним" або "русальним". Під час Зелених свят цвіте овес, люди прикрашають зеленню і квітами свої будинки, дівчата плетуть вінки. А ще, за повір'ями, у цей час прокидаються мерці і виходять з води русалки.

Зазначимо, що Трійця – це не один святковий день. Напередодні відзначають Троїцьку батьківську суботу, а в понеділок – День Святого Духа.

Фото: Русальний тиждень (web-kapiche.ru)

У всі свята Трійці, починаючи з поминальної суботи, не можна було ходити в ліс і до водойм, особливо дівчатам, вважалося, що русалки, які гуляють по землі в цей час, залоскочуть і потягнуть за собою.

Фото: У ці дні не можна ходити в ліс (suzdal-gostinici.ru)

Також протягом всієї Русального тижня не можна було займатися важкою працею, особливо в городі, сіяти, проводити будь-які роботи з землею, а також прати.

Нагадаємо, що синоптик дала українцям прогноз на тиждень.

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Теги: Троица
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