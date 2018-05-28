Русальная неделя после Троицы: что нельзя делать в эти дни

Троица – это не один праздничный день

В Украине праздник Троицы тесно связан с проводами весны и встречей лета - Зелеными праздниками. В этом году он празднуется 27 мая. Неделя после Троицы называется "зеленой", "клечальной" или "русальной". Во время Зеленых праздников цветет овес, люди украшают зеленью и цветами свои дома, девушки плетут венки. А еще, по поверьям, в это время просыпаются мертвецы и выходят из воды русалки.

Отметим, что Троица – это не один праздничный день. Накануне отмечают Троицкую родительскую субботу, а в понедельник – День Святого Духа.

Фото: Русальная неделя (web-kapiche.ru)

Во все праздники Троицы, начиная с поминальной субботы, нельзя было ходить в лес и к водоемам, особенно девушкам, считалось, что русалки, которые гуляют по земле в это время, защекочут и утащат за собой.

Фото: В эти дни нельзя ходить в лес (suzdal-gostinici.ru)

Также на протяжении всей Русальной недели нельзя было заниматься тяжелым трудом, особенно в огороде, сеять, проводить любые работы с землей, а также стирать.

Напомним, что синоптик дала украинцам прогноз на неделю.

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