Літак з українцями не зміг приземлитися в Києві через погану погоду

Колаж РБК-Україна

Про подію розповів один з пасажирів літака

Українці летіли до Києва з курортного міста Єгипту, як раптом з'ясувалося, що літак не може приземлитися через погіршення погодних умов. Про це повідомив очевидець Євген, передає ТСН.

За словами одного з пасажирів, "Boeing 737" авіакомпанії "SkyUp" повинен був приземлитися в аеропорту "Київ" 12 грудня о 19.50. Однак протягом 40 хвилин літак кружляв у небі, навіть не думаючи сісти. Повітряне судно гойдало в різні сторони, від чого пасажирам ставало погано. Євген стверджує, що це пов'язано з погіршенням погодних умов: через сильний снігопад нічого не було видно.

За підсумком літак вирушив до Одеси, де приземлився в 21.20. Пасажири змушені були добиратися до столиці самі, багато купували квитки на поїзд. Також Євген зазначив дивну поведінку обслуговуючого персоналу.

"У всій цій ситуації дивно поводилися бортпровідники – вони закрилися і нічого не пояснювали, що відбувається. Наскільки я розумію, багато літаків не змогли приземлитися у Києві, тому що аеропорт в Одесі переповнений людьми", - розповів чоловік.

Наголошується, що через негоду було скасовано прильоти двох рейсів з Шарм-ель-Шейха, в аеропорту в Жулянах був скасований рейс з Варшави. А ще раніше були скасовані літаки з Батумі, Будапешта і Франкфурта.

Нагадаємо, що в аеропорту "Київ" сталася НП. Літак ЯК-40 запорізької авіакомпанії, який виконував рейс Київ-Одеса, на злітній смузі зіткнувся з GPU (наземним блоком живлення).

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