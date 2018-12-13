Самолет с украинцами не смог приземлиться в Киеве из-за плохой погоды

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О происшествии рассказал один из пассажиров самолета

Украинцы летели в Киев из курортного города Египта, как вдруг выяснилось, что самолет не может приземлиться из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил очевидец Евгений, передает ТСН.

По словам одного из пассажиров, "Boeing 737" авиакомпании "SkyUp" должен был приземлиться в аэропорту "Киев" 12 декабря в 19.50. Однако на протяжении 40 минут самолет кружил в небе, даже не думая сесть. Воздушное судно качало в разные стороны, от чего пассажирам становилось плохо. Евгений утверждает, что это связано с ухудшением погодных условий: из-за сильного снегопада ничего не было видно.

По итогу самолет направился в Одессу, где приземлился в 21.20. Пассажиры вынуждены были добираться до столицы сами, многие покупали билеты на поезд. Также Евгений отметил странное поведение обслуживающего персонала.

"Во всей этой ситуации странно вели себя бортпроводники – они закрылись и ничего не объясняли, что происходит. Насколько я понимаю, много самолетов не смогли приземлиться в Киеве, потому что аэропорт в Одессе переполнен людьми", - рассказал мужчина.

Отмечается, что из-за непогоды были отменены прилеты двух рейсов из Шарм-эль-Шейха, в аэропорту в Жулянах был отменен рейс из Варшавы. А еще раньше были отменены самолеты из Батуми, Будапешта и Франкфурта.

Напомним, что в аэропорту "Киев" произошло ЧП. Самолет ЯК-40 запорожской авиакомпании, который выполнял рейс Киев-Одесса, на взлетной полосе столкнулся с GPU (наземным блоком питания).

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