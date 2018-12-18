Щасливий порятунок овець: в багатостраждальній отарі з'явилося поповнення

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В отарі овець, яка більше двох тижнів була заблокована в порту міста Чорноморськ без їжі і води, народилося п'ятеро ягнят. Про це повідомили зоозахисники на сторінці Animal-SOS-Odessa в соціальній мережі Facebook.

Представники зоозахисної організації опублікували фотографії новонароджених ягнят і розповіли, що потомство з'явилося кілька днів тому у двох овечок, які пережили полон в порту міста Чорноморськ Одеської області, після того, як їх повернули з Туреччини.

"Вони – бадьорі, самостійно стоять на ніжках. Правда, одне дитинча, самку - не визнала мати і її забрав додому місцевий житель, на ручне вигодовування", - розповіли волонтери.

Вони відзначають, що, дивлячись на цих малюків, вони розуміють, що не дарма боролись за їх виживання.

"Дивлячись на цих малюків, ми розуміємо, що все було не даремно! Всі тижні боротьби, сліз, зусиль на межі зриву. Нові життя прийшли в цей світ завдяки всім нам", - написали зоозахисники.

Фото: facebook.com/animalsosodessa

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 300 овець застрягли в порту міста Чорноморська із-за бюрократії. Господиня отари відправила тварин в Туреччину нового хазяїна, але він за ними не з'явився і овець повернули назад в Україну. Українські чиновники заблокували фуру в порту і заборонили перевозити тварин додому.

А також розповідали про те, що у справу з вівцями втрутилися представники зоозахисної організації, які допомогли обстежити тварин і транспортувати їх у Вінницьку область, де для них обладнали спеціальний загін. Частина овечок загинула ще до транспортування.