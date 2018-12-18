Счастливое спасение овец: в многострадальной отаре появилось пополнение

Видео: YouTube/ТСН

В отаре овец, которая более двух недель была заблокирована в порту города Черноморск без еды и воды, родилось пятеро ягнят. Об этом сообщили зооактивисты на странице Animal-SOS-Odessa в социальной сети Facebook.

Представители зоозащитной организации опубликовали фотографии новорожденных ягнят и рассказали, что потомство появилось несколько дней назад у двух овечек, которые пережили плен в порту города Черноморск Одесской области, после того, как их вернули из Турции.

"Они – бодрые, самостоятельно стоят на ножках. Правда, одного детеныша, самку - не признала мать и ее забрал домой местный житель, на ручное выкармливание", - рассказали волонтеры.

Они отмечают, что, глядя на этих малышей, они понимают, что не зря боролись за их выживание.

"Глядя на этих малышей, мы понимаем, что все было не зря! Все недели борьбы, слез, усилий на грани срыва. Новые жизни пришли в этот мир благодаря всем нам", - написали зоозащитники.

Фото: facebook.com/animalsosodessa

Напомним, ранее мы писали о том, что 300 овец застряли в порту города Черноморска из-за бюрократии. Хозяйка отары отправила животных в Турцию новому хозяину, но он за ними не явился и овец вернули назад в Украину. Украинские чиновники заблокировали фуру в порту и запретили перевозить животных домой.

А также рассказывали о том, что в дело с овцами вмешались представители зоозащитной организации, которые помогли обследовать животных и транспортировать их в Винницкую область, где для них оборудовали специальный загон. Часть овечек погибла еще до транспортировки.