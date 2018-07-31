У мережі показали колишню російську спортсменку, яка воює на Донбасі в лавах ЗСУ (відео)

Фото: mil.gov.ua

Дівчина служить у Збройних Силах України кулеметницею

На Донбасі в лавах ЗСУ воює колишня російська спортсменка Ольга. Про неї розповіли в сюжеті ICTV, який був опублікований на сторінці Оперативного командування "Північ" в Facebook.

Дівчина служить у Збройних Силах України кулеметницею. Вона розповідає, що починала з автомата. Тепер, каже Ольга, вона лякає бойовиків ДШК в районі окупованій Горлівки в Донецькій області.

Відео: У лавах ЗСУ на Донбасі воює колишня російська спортсменка (facebook.com/kommander.nord)

"У мене були різні робочі місця. Це в принципі мене влаштовує. А тим, кому нудно в офісі, я можу дати номер телефону, щоб він відразу підписав до нас контракт і йому відразу в принципі перестане бути нудно", - каже Ольга.

До речі, українські військові розповіли, як вони "тролять" окупантів.

Цікавий спосіб зміни локації українських військових виводить з себе російських бойовиків. Про це розповів колишній розвідник, який воював в АТО, нинішній волонтер Фонду "Повернися живим" Андрій Римарук. Він додав, що не так давно біля Авдіївки, прямо перед ворожими позиціями були встановлені прапори Америки, Великобританії, Італії.

Слід нагадати, що нещодавно в мережі показали вражаючі випробування потужних українських ракет.

Нещодавно українські військовослужбовці в зоні ООС, плаваючі в окопах після сильного дощу, вразили користувачів мережі.

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