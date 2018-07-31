В сети показали бывшую российскую спортсменку, которая воюет на Донбассе в рядах ВСУ (видео)

Фото: mil.gov.ua

Девушка служит в Вооруженных Силах Украины пулеметчицей

На Донбассе в рядах ВСУ воюет бывшая российская спортсменка Ольга. О ней рассказали в сюжете ICTV, который был опубликован на странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

Девушка служит в Вооруженных Силах Украины пулеметчицей. Она рассказывает, что начинала с автомата. Теперь, говорит Ольга, она пугает боевиков ДШК в районе оккупированной Горловки в Донецкой области.

Видео: В рядах ВСУ на Донбассе воюет бывшая российская спортсменка (facebook.com/kommander.nord)

"У меня были разные рабочие места. Это в принципе меня устраивает. А тем, кому скучно в офисе, я могу дать номер телефона, чтобы он сразу подписал к нам контракт и ему сразу в принципе перестанет быть скучно", - говорит Ольга.

Кстати, украинские военные рассказали, как они "троллят" оккупантов.

Интересный способ смены локации украинских военных выводит из себя российских боевиков. Об этом рассказал бывший разведчик, воевавший в АТО, нынешний волонтер Фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он добавил, что не так давно возле Авдеевки, прямо перед вражескими позициями были установлены флаги Америки, Великобритании, Италии.

Следует напомнить, что недавно в сети показали впечатляющие испытания мощных украинских ракет.

Недавно украинские военнослужащие в зоне ООС, плавающие в окопах после сильного дождя, поразили пользователей сети.

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