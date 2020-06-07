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У мережі показали маскування російських військ на Донбасі

STYLERЖиття    07.06.2020 - 18:49
У мережі показали маскування російських військ на Донбасі
Військовий на Донбасі (фото: РБК-Україна)

У мережі з'явилася фото маскування російських військ на Донбасі

На Донбасі російські військові маскують свої позиції під стоги сіна. На знімку видно засідку, яка прикрита сухою травою у формі копиці. Блогер розповів, що дане маскування використовували найманці 7 окремої мотострілкової бригади російських військ.

Архівну фотографію опублікував блогер Necro Mancer опублікував на своїй сторінці в Twitter.

У мережі показали маскування російських військ на Донбасі

Маскування російських військ на Донбасі (фото: twitter.com/666_mancer)

Варто зазначити, що раніше в мережі з'явилося відео потужного удару окупантам на Донбасі. Українські бійці виявили міномет калібру 120 мм, з якого бойовики вели вогонь.

Після цього українські військові прицільними ударами знищити ворожу позицію. Відомий український волонтер Роман Доник показав відповідне відео з аерознімання.

Нагадаємо, на Донеччині помер бойовик Станіслав "Тет" Чередник, який вбивав українців у боях за Донецький аеропорт. Він був занесений у базу сайту "Миротворець".

Раніше повідомлялося про те, що в київській маршрутці цинічно принизили дружину загиблого АТОшника. Жінка зайшла в маршрутку і повідомила, що у неї є посвідчення "члена сім'ї загиблого". Але водій відреагував на це дуже агресивно. Він вилаявся і заявив, що цей документ нічого не значить, і жінці потрібно оплачувати проїзд.

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Автор: Styler

Теги Новини України Донбасвійськові
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