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В сети показали маскировку российских войск на Донбассе

STYLERЖизнь    07.06.2020 - 18:49
В сети показали маскировку российских войск на Донбассе
Военный на Донбассе (фото: РБК-Украина)

В сети появилась фото маскировки российских войск на Донбассе

На Донбассе российские военные маскируют свои позиции под стоги сена. На снимке видно засаду, которая прикрыта сухой травой в форме стога. Блогер рассказал, что данную маскировку использовали наемники 7 отдельной мотострелковой бригады российских войск.

Архивную фотографию опубликовал блогер Necro Mancer опубликовал на своей странице в Twitter.

В сети показали маскировку российских войск на Донбассе

Маскировка российских войск на Донбассе (фото: twitter.com/666_mancer)

Стоит отметить, что ранее в сети появилось видео мощного удара по оккупантам на Донбассе. Украинские бойцы обнаружили миномет калибром 120 мм, из которого боевики вели огонь.

После этого украинские военные прицельными ударами уничтожить вражескую позицию. Известный украинский волонтер Роман Доник показал соответствующее видео с аэросъемки.

Напомним, на Донбассе скончался боевик Станислав "Тэт" Чередник, который убивал украинцев в боях за Донецкий аэропорт. Он был занесен в базу сайта "Миротворец".

Ране сообщалось о том, что в киевской маршрутке цинично унизили жену погибшего АТОшника. Женщина зашла в маршрутку и сообщила, что у нее есть удостоверение "члена семьи погибшего". Но водитель отреагировал на это очень агрессивно. Он выругался и заявил, что этот документ ничего не значит, и женщине нужно оплачивать проезд.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Донбассвоенные
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