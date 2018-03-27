У мережі показали жахливий стан доріг на трасі Київ-Одеса

Відео опубліковано в соцссети
У мережі показали, в якому стані знаходиться траса Київ-Одеса. Ділянка, який показаний на відео, знаходиться на 173-198 кілометрі. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Віталій Лучин.
Судячи з відео, на одній з ділянок їхати практично неможливо: з-за великої кількості ям ремонт автомобіля явно обійдеться в круглу суму.
Відео: Дорога Київ-Одеса (Віталій Лучин/Facebook)
Користувачі мережі відреагували на відео коментарями.
"Так. Жесть", - написав Микола Жилінський.
"Скажіть спасибі, що хоч така", - зазначив Андрій Стогній.
"Це між Уманню і Києвом" - запитав Максим Гречаний.
Скріншот коментарів ((Віталій Лучин/Facebook)
Нагадаємо, що у мережі показали розбиту дорогу Миколаїв-Кропивницький (фото, відео).