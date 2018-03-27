В сети показали ужасное состояние дорог на трассе Киев-Одесса

Видео опубликовано в соцссети
В сети показали, в каком состоянии находится трасса Киев-Одесса. Участок, который показан на видео, находится на 173-198 километре. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Виталий Лучин.
Судя по видео, на одном из участков ехать практически невозможно: из-за большого количества ям ремонт автомобиля явно обойдется в круглую сумму.
Видео: Дорога Киев-Одесса (Виталий Лучин/Facebook)
Пользователи сети отреагировали на видео комментариями.
"Да. Жесть", - написал Николай Жилинский.
"Скажите спасибо, что хоть такая", - отметил Андрей Стогний.
"Это между Уманью и Киевом" - спросил Максим Гречаный.
Скриншот комментариев ((Виталий Лучин/Facebook)
Напомним, что в сети показали разбитую дорогу Николаев-Кропивницкий (фото, видео).