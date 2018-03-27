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В сети показали ужасное состояние дорог на трассе Киев-Одесса

STYLERLIFE        27.03.2018 - 09:27
Фото: Ямы на дороге (twitter.comOnline_NN)
Фото: Ямы на дороге (twitter.comOnline_NN)

Видео опубликовано в соцссети

В сети показали, в каком состоянии находится трасса Киев-Одесса. Участок, который показан на видео, находится на 173-198 километре. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Виталий Лучин.

Судя по видео, на одном из участков ехать практически невозможно: из-за большого количества ям ремонт автомобиля явно обойдется в круглую сумму.

Видео: Дорога Киев-Одесса (Виталий Лучин/Facebook)

Пользователи сети отреагировали на видео комментариями.

"Да. Жесть", - написал Николай Жилинский.

"Скажите спасибо, что хоть такая", - отметил Андрей Стогний.

"Это между Уманью и Киевом" - спросил Максим Гречаный.

Скриншот комментариев ((Виталий Лучин/Facebook)

Напомним, что в сети показали разбитую дорогу Николаев-Кропивницкий (фото, видео).

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Теги: дорога
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