В сети показали ужасное состояние дорог на трассе Киев-Одесса

Видео опубликовано в соцссети

В сети показали, в каком состоянии находится трасса Киев-Одесса. Участок, который показан на видео, находится на 173-198 километре. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Виталий Лучин.

Судя по видео, на одном из участков ехать практически невозможно: из-за большого количества ям ремонт автомобиля явно обойдется в круглую сумму.

Видео: Дорога Киев-Одесса (Виталий Лучин/Facebook)

Пользователи сети отреагировали на видео комментариями.

"Да. Жесть", - написал Николай Жилинский.

"Скажите спасибо, что хоть такая", - отметил Андрей Стогний.

"Это между Уманью и Киевом" - спросил Максим Гречаный.

Скриншот комментариев ((Виталий Лучин/Facebook)

Напомним, что в сети показали разбитую дорогу Николаев-Кропивницкий (фото, видео).