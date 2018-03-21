У мережі розповіли, на скільки подорожчав великодній кошик у 2018 році

Найдорожчими з кошика будуть м'ясні продукти

Вартість набору продуктів для святкування Великодня (8 квітня) у 2018 році суттєво зросла порівняно з 2017. Ціни на продукти харчування зросли майже на 34%, повідомляє "Слово і Діло".

За словами директора інституту академіка НААН Юрій Лупенко, в поточному році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, шинка, сало, вершкове масло, м'який та твердий сир, хрін і сіль обійдуться українцям на 129 грн – тобто на третину (+ 34,2%) – дорожче, ніж в минулому році. Тоді мінімальний набір продуктів коштував 377 грн, а зараз покупки виллються в 506 гривень.

Вартість основною складовою святкової корзини – великодня домашньої випічки – складе близько 80 гривень за 1 кілограм. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, оскільки її ціна залежить від інгредієнтів випічки та її обробки.

Лупенко стверджує, що зростання вартості великодня обумовлений подорожчанням молока, вершкового масла, яєць і родзинок і збільшенням вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств.

найдорожчими складовими святкового кошика в 2018 році традиційно будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кілограма) – 102 грн (190-216 грн/кг) і буженина (0,5 кілограма) – 94 грн з розрахунку 177-200 грн/кг.

Буженина порівняно з 2017 роком зросла в ціні майже на 38,2%, а домашня ковбаса – на 41,7%. Півкілограма сала обійдеться в 35 гривень з розрахунку 63-105 гривень за 1 кілограм. За словами директора інституту, серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир - 118-157 грн/кг і масло - 111-173 грн/кг.

найдешевшими складовими будуть яйця (10 штук) – 27 грн і хрін (250 грам) – 12 грн, ціна на який залишилася на рівні минулого року – 9-14 гривень.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, скільки днів будуть відпочивати українці на Великдень.