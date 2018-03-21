В сети рассказали, на сколько подорожала пасхальная корзина в 2018 году

Самыми дорогими из корзинки будут мясные продукты

Стоимость набора продуктов для празднования Пасхи (8 апреля) в 2018 году существенно возросла по сравнению с 2017. Цены на продукты питания выросли пости на 34%, сообщает "Слово и Дело".

По словам директора института академика НААН Юрий Лупенко, в текущем году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 129 грн – то есть на треть (+ 34,2%) – дороже, чем в прошлом году. Тогда минимальный набор продуктов стоил 377 грн, а сейчас покупки выльются в 506 гривен.

Стоимость основной составляющей праздничной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 80 гривен за 1 килограмм. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена зависит от ингредиентов выпечки и ее отделки.

Лупенко утверждает, что рост стоимости пасхи обусловлен подорожанием молока, сливочного масла, яиц и изюма и увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в 2018 году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 килограмма) – 102 грн (190-216 грн/кг) и буженина (0,5 килограмма) – 94 грн из расчета 177-200 грн/кг.

Буженина по сравнению с 2017 годом выросла в цене почти на 38,2%, а домашняя колбаса – на 41,7%. Полкилограмма сала обойдется в 35 гривень из расчета 63-105 гривень за 1 килограмм. По словам директора института, среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр - 118-157 грн/кг и сливочное масло - 111-173 грн/кг.

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 штук) – 27 грн и хрен (250 грамм) – 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 гривень.

Как ранее сообщалось, стало известно, сколько дней будут отдыхать украинцы на Пасху.