Шабаш побєдобєсов: в мережі показали "загострення патріотизму" в РФ напередодні 9 травня

Фото: колаж РБК-Україна

Користувачі мережі різко розкритикували випадки блюзнірства

День Перемоги 9 травня в Російській Федерації не рідко супроводжується скандалами, пов'язаними із сумнівною демонстрації "патріотизму" - коли на прилавках магазинів з'являються опудала свиней із георгіївськими бантами, продаються засоби гігієни з іменами маршалів СРСР, молоді люди в костюмах фронтовиків часів Другої світової війни влаштовують відверті танці та інше в тому ж дусі. Підбірку фото напередодні святкування 9 травня опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

"Вирішив трохи трешу з клініки психіатрії напередодні закинути. Насолоджуйтесь", - підписав він добірку.

Фото: facebook.com/shtirlitz.info

На знімках можна побачити дівчат у футболках "За підтримки привительства Москви. Купи пілотку - допоможи ветерану"...

Також банки пива із зображеннями військових, які відзначилися подвигами. На алкогольних напоях красуються назви "Втеча з концтабору", "Мистецтво бути розвідником", "З полону на літаку", "Врятував місто поодинці"...

Зубні щітки "Перемога" із цитатою Сталіна та зображеннями маршалів СРСР...

Крабові палички з назвою "Доблесні"...

Лімітовані колекції кокошників до 9 травня від бренду "Патріотка"...

Тапки із зображенням радянських солдатів...

Фото: facebook.com/shtirlitz.info

Громадські туалети, прикрашені георгіївською та радянською символікою...

Дівчат, які в костюмах бджілок у георгіївських тонах влаштували відверті танці на виставі в школі....

Свинячі голови на вітрині продуктового магазину з вітальною листівкою до Дня перемоги та написом "Пам'ятаємо! Пишаємося! Шануємо!"...

Дитячі коляски, з яких сконструювали подобу бронетранспортерів, танків, літаків і "швидкої допомоги"...

Фото: facebook.com/shtirlitz.info

У коментарях до фото користувачі мережі жваво відреагували на подібні абсурдні прояви "вшанування" Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які називають відвертим блюзнірством.

Купи пілотку - допоможи ветерану! Мене порвало від цього фото;

На жаль, у нас теж вже є - і це жахливо;

Акція - "пірни в пілотку" почалася...

Ну взагалі психоз! До чого це все!? Це що за святкування Перемоги?!

Треш повний, шиза невиліковна;

В Інтернеті ще гуляла фотка, де на святковому ярмарку свинячі туші нарядили партизанами - в кожухах і з автоматами;

"Так, у них градус неадеквату з кожним роком все зростає, хоча здається куди вже більше...

Тут тільки каральна психіатрія, і то не факт, що допоможе;

Їх мізкам нічого вже не допоможе... Ані горішки, ані вітаміни...

Навіть важко поставити діагноз - якась психічна хвороба, додаткове дослідження не допоможе, то капець;

Самки побєдобєсія;

Це якийсь карго-культ у них. Як у дикунів...

ПабєдоБєсіє;

Жесть!

А зовні на людей схожі;

Нареготалася до сліз!

Дна не видно...

Яка ж це клініка? Це морг при психушці! Але туалети, свиня і багнососи у георгіївських стрічках відверто порадували!

Свиня зі стрічкою - це чудово!

Бридко дивитися на цей шабаш довбо**ів...

Як повідомлялося раніше, нещодавно глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив з ініціативою перенести вихідний 9 травня на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом з Європою. Також він зазначив, що активісти "Бессмернных полків" не рідко влаштовують всілякі проросійські провокації.

Також ми писали про те, що в тимчасово окупованому Луганську бойовики угрупування "ЛНР показали виставу з імітацією штурму Рейхстагу в Німеччині в 1945 році і протистояння активістів Євромайдана з силовиками в Києві у 2014 році.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Пам'ятну дату Верховна рада встановила в рамках реалізації політики декомунізації.