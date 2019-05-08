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Шабаш победобесов: в сети показали "обострение патриотизма" в РФ накануне 9 мая

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 17:07
Шабаш победобесов: в сети показали "обострение патриотизма" в РФ накануне 9 мая
Фото: коллаж РБК-Украина

Пользователи сети резко раскритиковали случаи кощунства

День Победы 9 мая в Российской Федерации не редко сопровождается скандалами, связанными с сомнительной демонстрации "патриотизма" - когда на прилавках магазинов появляются чучела свиней с георгиевскими бантами, продаются средства гигиены с именами маршалов СССР, молодые люди в костюмах фронтовиков времен Второй мировой войны устраивают откровенные танцы и прочее в том духе. Подборку фото в преддверии празднования 9 мая опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. 

"Решил вам немного трэша из клиники психиатрии накануне забросить. Наслаждайтесь", - подписал он подборку.

 

Фото: facebook.com/shtirlitz.info

На снимках можно увидеть девушек в футболках "При поддержке привительства Москвы. Купи пилотку - помоги ветерану"...

Также банки пива с изображениями военных, отличившихся подвигами. На алкогольных напитках красуются названия "Побег из концлагеря", "Искусство быть разведчиком", "Из плена на самолете", "Спас город в одиночку"...  

Зубные щетки "Победа" с цитатой Сталина и изображениями маршалов СССР...

Крабовые палочки с названием "Доблестные"...

Лимитированные коллекции кокошников к 9 мая от бренда "Патриотка"...

Тапки с изображением советских солдат...

 

Фото: facebook.com/shtirlitz.info

Общественные туалеты, украшенные георгиевской и советской символикой...

Девушек, которые в костюмах пчелок в георгиевских тонах устроили откровенные танцы на утреннике в школе....

Свиные головы на витрине продуктового магазина с поздравительной открыткой ко Дню победы и надписью "Помним! Гордимся! Чтим!"...

Детские коляски, из которых сконструировали подобие бронетранспортеров, танков, самолетов и "скорой помощи"...

 

Фото: facebook.com/shtirlitz.info

В комментариях к фото пользователи сети живо отреагировали на подобные абсурдные проявления "почтения" Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые называют откровенным кощунством.    

  • Купи пилотку - помоги ветерану! Меня порвало от этого фото;
  • К сожалению, у нас тоже уже есть - и это ужасно;
  • Акция - "нырни в пилотку" началась...
  • Ну вообще психоз! К чему это все!? Это что за празднование Победы?!
  • Трэш полный, шиза неизлечима;
  • В Интернете еще гуляла фотка, где на праздничной ярмарке свиные туши нарядили партизанами - в тулупах и с автоматами;
  • "Да, у них градус неадеквата с каждым годом все растет, хотя кажется куда уже больше...
  • Здесь только карательная психиатрия, и то не факт, что поможет;
  • Ихним мозгам ничего уже не поможет... Ни орешки, ни витамины...
  • Даже диагноз трудно поставить - какая-то психическая болезнь, дополнительное исследование не поможет, то капец;
  • Самки победобесия;
  • Это какой-то карго-культ у них. Как у дикарей...
  • ПобедоБесие;
  • Жесть!
  • А внешне на людей похожи;
  • Нареготалася до слез!
  • Дна не видно...
  • Какая же это клиника? Это морг при психушке! Но туалеты, свинья и гомнососы в георгиевских ленточках откровенно порадовали!
  • Свинья с ленточкой- это прекрасно!
  • Мерзко смотреть на этот шабаш долбо**ов...

Как сообщалось ранее, недавно глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с инициативой перенести выходной 9 мая на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмернных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации. 

Также мы писали о том, что во временно оккупированном Луганске боевики групировки "ЛНР" показали представление с имитацией штурма Рейхстага в Германии в 1945 году и противостояние активистов Евромайдана с силовиками в Киеве в 2014 году.

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Памятную дату Верховная рада установила в рамках реализации политики декоммунизации.

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