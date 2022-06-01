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Без солодкого і мучного: ці продукти допоможуть зняти стрес

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Середа 01 червня 2022 17:07
Без солодкого і мучного: ці продукти допоможуть зняти стрес Продукти проти стресу (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Під час поганого настрою може виникнути бажання підняти його їжею - заїсти. Але солодкі, висококалорійні варіанти, які здаються дуже бажаними, не підходять і можуть викликати зворотний ефект.

Що з адекватних і здорових варіантів може підняти настрій і допомогти зняти стрес, розповіла на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Оля Усенко.

Експерт зазначила, що є дослідження, що показують взаємозв'язок між харчуванням і психічним здоров'ям. Але так як на настрій впливає дуже багато факторів, складно точно визначити реальність зв'язку їжа - настрій.

Але все ж є дані про ці 9 категорій продуктів, які допоможуть знизити стрес і поліпшити настрій.

Продукти проти стресу і для гарного настрою:

1. Жирна риба, така як лосось, багата омега-3, які можуть знизити ризик депресії.

2. Темний шоколад від 75-80% какао.

3. Ферментовані продукти: кімчі, йогурт, кефір, чайний гриб і квашена капуста - можуть поліпшити здоров'я кишечника і настрій. Оскільки до 90% серотоніну в організмі виробляється в кишечнику, здоровий кишечник може відповідати гарному настрою. А ферментовані продукти багаті пробіотиками, які підтримують здоров'я кишечника.

4. Банани - відмінне джерело натурального цукру, вітаміну B6 і пребіотичної клітковини, які працюють разом, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові і настрій.

5. Цільна вівсянка.

6. Будь-які ягоди.

7. Горіхи і насіння містять триптофан (амінокислота, що працює в зв'язці з серотоніном).

8. Кава в помірній кількості - 1 чашка в день.

9. Бобові (квасоля, сочевиця) - багаті вітамінами групи В, що добре впливає на настрій.

Ми помилково думаємо, що солодке і борошняне допомагає справлятися зі стресом. Спробуйте замінити все солодке на ягоди і чорний шоколад - можливо, це поліпшить ваш стан.

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