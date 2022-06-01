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Без сладкого и мучного: эти продукты помогут снять стресс

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Среда 01 июня 2022 17:07
Без сладкого и мучного: эти продукты помогут снять стресс Продукты против стресса (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Во время плохого настроения может возникнуть желание поднять его едой - заесть. Но сладкие, высококалорийные варианты, которые кажутся очень желанными, не подходят и могут вызвать обратный эффект.

Что из адекватных и здоровых вариантов может поднять настроение и помочь снять стресс, рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Оля Усенко.

Эксперт отметила, что есть исследования, показывающие взаимосвязь между питанием и психическим здоровьем. Но так как на настроение влияет очень много факторов, сложно точно определить реальность связи еда - настроение.

Но все же есть данные про эти 9 категорий продуктов, которые помогут снизить стресс и улучшить настроение.

Продукты против стресса и для хорошего настроения:

1. Жирная рыба, такая как лосось, богата омега-3, которые могут снизить риск депрессии.

2. Темный шоколад от 75-80% какао.

3. Ферментированные продукты: кимчи, йогурт, кефир, чайный гриб и квашеная капуста - могут улучшить здоровье кишечника и настроение. Поскольку до 90% серотонина в организме вырабатывается в кишечнике, здоровый кишечник может соответствовать хорошему настроению. А ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника.

4. Бананы - отличный источник натурального сахара, витамина B6 и пребиотической клетчатки, которые работают вместе, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и настроение.

5. Цельная овсянка.

6. Любые ягоды.

7. Орехи и семена содержат триптофан (аминокислота, работающая в связке с серотонином).

8. Кофе в умеренном количестве - 1 чашечка в день.

9. Бобовые (фасоль, чечевица) - богаты витаминами группы В, что хорошо влияет на настроение.

Мы ошибочно думаем, что сладкое и мучное помогает справляться со стрессом. Попробуйте заменить все сладкое на ягоды и черный шоколад - возможно, это улучшит ваше состояние.

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Также мы сообщали, что нужно есть и от каких продуктов стоит отказаться для сохранения молодости кожи.

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